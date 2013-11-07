Sebzeli Sulu Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte için kıymayı derin bir kaba alın ve içine rendelenmiş soğan, yıkanmış pirinç, tuz ve karabiber ekleyip, yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayarak köfteler hazırlayın ve kenara alın. Sebzelerin kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Suyu salça ile birlikte tencereye alın ve karıştırarak salçayı açın. Rendelenmiş domates ve zeytinyağı ilave edip, kaynamaya bırakın. Tuzunu ayarlayın. Sebzeleri ve kıyılmış sarımsağı ilave edip, kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Köfteleri çorbaya ilave edin ve 15 dakika daha pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve kıyılmış dereotu serperek, sıcak olarak servis yapın.