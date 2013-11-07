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Sofra / Et Yemekleri / Sebzeli Sulu Köfte

Sebzeli Sulu Köfte

Sebzeli Sulu Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet patates

1 adet kabak

1 adet havuç

2 diş sarımsak

5 su bardağı su

1 çorba kaşığı salça

1 adet domates

2 çorba kaşığı zeytinyağı



Köfte için:

250 gram köftelik kıyma

1 adet küçük boy soğan

1 çorba kaşığı pirinç

1 çorba kaşığı tuz

1 çorba kaşığı karabiber



Üzerine:

Dereotu

YAPILIŞI

Köfte için kıymayı derin bir kaba alın ve içine rendelenmiş soğan, yıkanmış pirinç, tuz ve karabiber ekleyip, yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayarak köfteler hazırlayın ve kenara alın. Sebzelerin kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Suyu salça ile birlikte tencereye alın ve karıştırarak salçayı açın. Rendelenmiş domates ve zeytinyağı ilave edip, kaynamaya bırakın. Tuzunu ayarlayın. Sebzeleri ve kıyılmış sarımsağı ilave edip, kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Köfteleri çorbaya ilave edin ve 15 dakika daha pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve kıyılmış dereotu serperek, sıcak olarak servis yapın.
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