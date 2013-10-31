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Sofra / Et Yemekleri / Şehriyeli Dolma

Şehriyeli Dolma

Şehriyeli Dolma
  • 6 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı yıldız şehriye

250 gram kıyma

6 adet orta boy dolmalık biber

1 adet küçük boy soğan

3 dal kıyılmış maydanoz

3 dal dereotu

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet domates

Yeteri kadar su

Tuz

karabiber

yenibahar

kimyon

YAPILIŞI

Dolmalık biberlerin içlerini çıkarıp kenara alın. Kıymayı geniş bir kaba alıp, üzerine şehriye, rendelenmiş soğan, maydanoz, dereotu, sıvı yağ, 1 çorba kaşığı ılık su, tuz, karabiber, yenibahar ve kimyon ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harcı çok sıkı olmayacak şekilde biberlere pay edin. Domatesleri irice doğrayıp dolmalara kapak yapın ve tencereye yerleştirin. Biberlerin yarısına gelecek kadar sıcak su koyun. Suya
tuz ve karabiber ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp 25-30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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