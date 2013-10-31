Şehriyeli Dolma

tuz ve karabiber ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp 25-30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Dolmalık biberlerin içlerini çıkarıp kenara alın. Kıymayı geniş bir kaba alıp, üzerine şehriye, rendelenmiş soğan, maydanoz, dereotu, sıvı yağ, 1 çorba kaşığı ılık su, tuz, karabiber, yenibahar ve kimyon ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harcı çok sıkı olmayacak şekilde biberlere pay edin. Domatesleri irice doğrayıp dolmalara kapak yapın ve tencereye yerleştirin. Biberlerin yarısına gelecek kadar sıcak su koyun. Suya