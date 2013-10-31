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Şehriyeli Etli Türlü

Şehriyeli Etli Türlü
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı arpa şehriye

3 çorba kaşığı sıvı yağ

Yeteri kadar su

400 gram kuşbaşı dana eti

1'er adet soğan, dolmalık biber ve

kırmızı biber

2 adet domates

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

karabiber

kekik

YAPILIŞI

Sıvı yağı bir tencereye alıp şehriyeyi rengi dönene dek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın ve demlenmeye bırakın. 2 Eti tencereye alıp suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Et yumuşayana dek (gerekirse su ilave ederek pişirin). Soğanı piyazlık, diğer sebzeleri küp doğrayın. Et yumuşayıp suyunu çekince üzerine tereyağı, soğan ve biberleri ekleyip kavurun. Daha sonra domates, tuz ve karabiber katın. Yarım su bardağı sıcak su ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın. Şehriyeyi bir fırın kabına aktarın. Üzerine etli karışımı suyuyla birlikte yayın. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirip servis yapın.
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