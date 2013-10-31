Şehriyeli Etli Türlü

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağı bir tencereye alıp şehriyeyi rengi dönene dek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın ve demlenmeye bırakın. 2 Eti tencereye alıp suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Et yumuşayana dek (gerekirse su ilave ederek pişirin). Soğanı piyazlık, diğer sebzeleri küp doğrayın. Et yumuşayıp suyunu çekince üzerine tereyağı, soğan ve biberleri ekleyip kavurun. Daha sonra domates, tuz ve karabiber katın. Yarım su bardağı sıcak su ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın. Şehriyeyi bir fırın kabına aktarın. Üzerine etli karışımı suyuyla birlikte yayın. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirip servis yapın.