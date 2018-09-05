Sezeli Tavuk Ciğeri

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanı küp doğrayıp sıvı yağda soteleyin. Salça ve doğranmış biber ilave edip sotelemeye devam edin. Ciğeri yıkayıp suyunu süzün ve irice doğradıktan sonra tencereye ilave edin. 5 dakika soteleyip, küp doğranmış domates ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp karıştırın. Kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişirin. Arzuya göre küçük küp doğranmış biber serpiştirip servis yapın.