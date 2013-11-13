Simit Tiridi

Dövülmüş sarımsakla yoğurdu karıştırın ve sırasıyla simit tiridin üzerine önce sarımsaklı yoğurdu, sonra da kavrulmuş kıymayı paylaştırın. Eritilmiş tereyağında pul biberi yakın ve yemeğin üzerine gezdirin. Maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak servis yapın.

Kastamonu simidi veya susamsız simidi elinizle iri parçalara ayırın ve servis tabaklarına paylaştırın. Kaynamış et suyunu simidin üzerine gezdirin ve süzün. Bu işlemi 4 kez tekrarlayın ve simidi hafif sulu bırakın. Diğer tabaklara da aynı işlemi uygulayın. Kıymayı bir tavada kavurup, tuz ile kimyonu ekleyin.