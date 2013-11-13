Simit Tiridi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet Kastamonu simidi veya
susamsız simit
4 su bardağı et suyu
250 gram kıyma
2 diş sarmısak
Bir buçuk su bardağı yoğurt
Tuz
kimyon
Üzeri için:
50 gram tereyağı
pulbiber
Süslemek için:
Maydanoz
YAPILIŞI
Kastamonu simidi veya susamsız simidi elinizle iri parçalara ayırın ve servis tabaklarına paylaştırın. Kaynamış et suyunu simidin üzerine gezdirin ve süzün. Bu işlemi 4 kez tekrarlayın ve simidi hafif sulu bırakın. Diğer tabaklara da aynı işlemi uygulayın. Kıymayı bir tavada kavurup, tuz ile kimyonu ekleyin.
Dövülmüş sarımsakla yoğurdu karıştırın ve sırasıyla simit tiridin üzerine önce sarımsaklı yoğurdu, sonra da kavrulmuş kıymayı paylaştırın. Eritilmiş tereyağında pul biberi yakın ve yemeğin üzerine gezdirin. Maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kastamonu simidi, yöreye ait bir simit
çeşididir. Bu yemeği fırından alacağınız
susamsız simit ile de yapabilirsiniz.