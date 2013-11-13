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Simit Tiridi

Simit Tiridi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet Kastamonu simidi veya

susamsız simit

4 su bardağı et suyu

250 gram kıyma

2 diş sarmısak

Bir buçuk su bardağı yoğurt

Tuz

kimyon

Üzeri için:

50 gram tereyağı

pulbiber

Süslemek için:

Maydanoz

YAPILIŞI

Kastamonu simidi veya susamsız simidi elinizle iri parçalara ayırın ve servis tabaklarına paylaştırın. Kaynamış et suyunu simidin üzerine gezdirin ve süzün. Bu işlemi 4 kez tekrarlayın ve simidi hafif sulu bırakın. Diğer tabaklara da aynı işlemi uygulayın. Kıymayı bir tavada kavurup, tuz ile kimyonu ekleyin.
Dövülmüş sarımsakla yoğurdu karıştırın ve sırasıyla simit tiridin üzerine önce sarımsaklı yoğurdu, sonra da kavrulmuş kıymayı paylaştırın. Eritilmiş tereyağında pul biberi yakın ve yemeğin üzerine gezdirin. Maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kastamonu simidi, yöreye ait bir simit çeşididir. Bu yemeği fırından alacağınız susamsız simit ile de yapabilirsiniz.
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