Siyez Bulgurlu, Havuç Soteli Kuzu İncik

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İncikleri yıkayın ve kurulayın. Geniş bir kaba tüm baharatları ve unu koyup karıştırın. Etleri bu karışıma bulayın. Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın ve harlı ateşte etlerin dış tarafları renk alana dek çevirerek mühürleyin. Eti tencereden alıp, aynı tencereye küp doğranmış soğanı, kabukları ile birlikte enlemesine ikiye kesilmiş sarımsağı kesik tarafı tencereye gelecek şekilde yerleştirin. Pekmez, sirke, ikiye kesilmiş kayısı ve tuz ilave edip birkaç dakika pişirin. İncikleri yerleştirip, üzerilerini kaplayacak kadar sıcak su koyun ve kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak 2.5 saat pişirin. Havuç sote için havuçları rendeleyip, ısıtılmış zeytinyağında 5 dakika soteleyin. Tuz ilave edip karıştırdıktan sonra ocaktan alın.Siyez bulgurlu pilav için zeytinyağı ve tereyağını tencerede ısıtıp, küp doğranmış soğanı soteleyin. Dolmalık fıstık ilave edip kavurun. Doğranmış biber, ardından küp doğranmış domatesi ekleyin. Salça katıp karıştırın. Bulgur, kimyon ve nane ilave edip bir iki çevirin. Suyunu katıp, kaynayana dek harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte, kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Suyunu çekmeye yakın tuzunu katıp harmanlayın. Suyunu çekince ocaktan alın. Orta boy, tabanı çıkabilen kelepçeli kalıbı pişirme kağıdı ile kaplayın. Önce pilavı sonra havuç soteyi ve kemiklerinden ayrılmış incikleri yerleştirip, kaşığın tersi ile hafifçe bastırın. Servis tabağına çıkarıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.