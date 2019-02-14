DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Soğan Gallesi

Soğan Gallesi

Soğan Gallesi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • ÇORUM
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg kuşbaşı kuzu eti



500 gram arpacık soğan



2 çorba kaşığı tereyağı



6-7 diş sarmısak



2 çorba kaşığı salça



1 su bardağı sıcak su



3-4 adet kurutulmuş Arnavut biberi



Tuz, pulbiber


YAPILIŞI

ETİ arpacık soğanla birlikte büyükçe bir tencereye alın. Tereyağını ilave edin ve 3-4 dakika kavurun. Sarmısak, salça ve pulbiber ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra tüm malzemeyi bir güveç kabına boşaltın ve üzerine sıcak suyu gezdirin. Tuzunu ayarlayın ve kurutulmuş Arnavut biberlerini dizin. Güveç kabının kapağını kapatıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 2 saat pişirin.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Etin yağlı kısımları yemeğe lezzet katacağı için bu kısımları almadan birlikte pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Pilavlı Pirzola Dolması
Pilavlı Pirzola Dolması
Kekikli Biberiyeli Bütün Bonfile
Kekikli Biberiyeli Bütün Bonfile
Pekmez Soslu Kaburga
Pekmez Soslu Kaburga
Köfte İçinde Zerdeçallı Patates
Köfte İçinde Zerdeçallı Patates
Bearnaise Soslu Antrikot
Bearnaise Soslu Antrikot
Yumurtalı Burger
Yumurtalı Burger
Dalyan köfte
Dalyan köfte
Tavuk şnıtzel
Tavuk şnıtzel

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN