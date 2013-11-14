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Sofra / Et Yemekleri / Soğan Kebabı

Soğan Kebabı

Soğan Kebabı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram orta boy soğan

1 kg kuzu kıyması

1 çay kaşığı pul biber

tuz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Soğanları, kabuğunu soymadan dikey olarak ortadan ikiye bölün. Kıymayı, pul biber ve tuzla yoğurup, küçük parçalar koparın. Kıyma parçalarını soğanların arasına koyun. Güveç kapta yan yana dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında soğanlar közlenene dek pişirip, közde pişmiş domates-biberle servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz, kebabı 1-2 çorba kaşığı nar ekşisi ekleyerek de pişirebilirsiniz.
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