Soğan Kebabı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram orta boy soğan
1 kg kuzu kıyması
1 çay kaşığı pul biber
tuz
2 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Soğanları, kabuğunu soymadan dikey olarak ortadan ikiye bölün. Kıymayı, pul biber ve tuzla yoğurup, küçük parçalar koparın. Kıyma parçalarını soğanların arasına koyun. Güveç kapta yan yana dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında soğanlar közlenene dek pişirip, közde pişmiş domates-biberle servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz, kebabı 1-2 çorba kaşığı nar ekşisi
ekleyerek de pişirebilirsiniz.