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Soğanlı Yahni

Soğanlı Yahni
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

600 gram kuşbaşı kuzu eti

4 diş kıyılmış sarımsak

Yarım çorba kaşığı un

Yarım çorba kaşığı salça

Yeteri kadar su

4 adet defne yaprağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğanları soyup, dörde bölün. Üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. 2 Diğer taraftan kalan zeytinyağını bir tencereye alıp üzerine kuzu etini ve sarımsağı ilave edin. Et suyunu salıp çekince, salça ve un katın. Birkaç dakika daha soteleyip üzerini geçecek kadar sıcak su, defne yaprağı, tuz ve karabiber ekleyip, et yumuşayana dek pişirin. Eti servis tabağına alın ve soğanla birlikte servis yapın.
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