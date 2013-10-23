Soğanlı Yahni

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanları soyup, dörde bölün. Üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. 2 Diğer taraftan kalan zeytinyağını bir tencereye alıp üzerine kuzu etini ve sarımsağı ilave edin. Et suyunu salıp çekince, salça ve un katın. Birkaç dakika daha soteleyip üzerini geçecek kadar sıcak su, defne yaprağı, tuz ve karabiber ekleyip, et yumuşayana dek pişirin. Eti servis tabağına alın ve soğanla birlikte servis yapın.