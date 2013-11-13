Soya Soslu Kuzu Pirzola

1 Soya sosunu 4 çorba kaşığı zeytinyağı, ince kıyılmış soğan, biber salçası, karabiber, pul biber ve kekiği geniş bir kapta karıştırın. Pirzolaları bu karışıma bulayıp, buzdolabında 4-5 saat marine edin.

2 Patatesleri temizleyip elma dilimi şeklinde doğrayın. Üzerine kalan 4 çorba kaşığı zeytinyağı, karabiber ve pul biber ekleyin.

3 Marinedeki pirzolaları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Yanına patatesleri koyun. Önceden ısıtılış 200 derece fırında, et yumuşayana dek pişirip, servis yapın.