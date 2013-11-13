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Soya Soslu Kuzu Pirzola

Soya Soslu Kuzu Pirzola
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 çorba kaşığı soya sosu

6 kalem kuzu pirzola

8 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

Karabiber

Pul biber

Kekik

6 adet patates

YAPILIŞI

1 Soya sosunu 4 çorba kaşığı zeytinyağı, ince kıyılmış soğan, biber salçası, karabiber, pul biber ve kekiği geniş bir kapta karıştırın. Pirzolaları bu karışıma bulayıp, buzdolabında 4-5 saat marine edin.

2 Patatesleri temizleyip elma dilimi şeklinde doğrayın. Üzerine kalan 4 çorba kaşığı zeytinyağı, karabiber ve pul biber ekleyin.

3 Marinedeki pirzolaları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Yanına patatesleri koyun. Önceden ısıtılış 200 derece fırında, et yumuşayana dek pişirip, servis yapın.

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