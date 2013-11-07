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Sofra / Et Yemekleri / Sura

Sura

Sura
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kuzu veya oğlak etinin ön kolu

İç malzeme için: 1 adet soğan

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Yarım su bardağı zeytinyağı

200 gram tavuk ciğeri

2 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı kuş üzümü

Yarım çay kaşığı tarçın

Yeteri kadar su

Tuz

karabiber

yenibahar

Üzerine:

2 çorba kaşığı salça

az su

YAPILIŞI

Öncelikle iç malzeme için yemeklik doğranmış soğan ve dolmalık fıstığı zeytinyağı ile birlikte tencereye alın. Fıstığın rengi pembeleşene kadar soteleyin. İnce doğranmış ciğer, yıkanıp süzülmüş pirinç ve kuş üzümünü ilave edin. Tarçın, tuz, karabiber ve yenibaharı katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın ve pirincin
üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Tencerenin ağzını kapakla kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kuzu etini kaburga tarafından bıçakla açın ve hazırladığınız iç pilavı doldurun. Su ile açtığınız salçayı etin üzerine sürün ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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