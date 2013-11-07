üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Tencerenin ağzını kapakla kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kuzu etini kaburga tarafından bıçakla açın ve hazırladığınız iç pilavı doldurun. Su ile açtığınız salçayı etin üzerine sürün ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Öncelikle iç malzeme için yemeklik doğranmış soğan ve dolmalık fıstığı zeytinyağı ile birlikte tencereye alın. Fıstığın rengi pembeleşene kadar soteleyin. İnce doğranmış ciğer, yıkanıp süzülmüş pirinç ve kuş üzümünü ilave edin. Tarçın, tuz, karabiber ve yenibaharı katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın ve pirincin