Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet kuzu veya oğlak etinin ön kolu
İç malzeme için: 1 adet soğan
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
Yarım su bardağı zeytinyağı
200 gram tavuk ciğeri
2 su bardağı pirinç
1 çorba kaşığı kuş üzümü
Yarım çay kaşığı tarçın
Yeteri kadar su
Tuz
karabiber
yenibahar
Üzerine:
2 çorba kaşığı salça
az su
YAPILIŞI
Öncelikle iç malzeme için yemeklik doğranmış soğan ve dolmalık fıstığı zeytinyağı ile birlikte tencereye alın. Fıstığın rengi pembeleşene kadar soteleyin. İnce doğranmış ciğer, yıkanıp süzülmüş pirinç ve kuş üzümünü ilave edin. Tarçın, tuz, karabiber ve yenibaharı katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın ve pirincin
üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Tencerenin ağzını kapakla kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kuzu etini kaburga tarafından bıçakla açın ve hazırladığınız iç pilavı doldurun. Su ile açtığınız salçayı etin üzerine sürün ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.