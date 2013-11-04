Susamlı Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru kapaklı derin bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Kapağını kapatın ve suyunu çekip, şişmesini bekleyin. Susamı bir tavada hafif pembeleşene kadar kavurun. Havanda dövün ve bulgurun içine katın. Sıvı yağı bir tavaya alıp, ince kıyılmış soğanı kavurun. Salça ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Bulgurun içine boşaltın ve malzemeler birbiriyle iyice özleşene kadar yoğurun. Kıyılmış maydanoz, tuz ve kimyon ilave edin. Tüm malzemeyi harmanlayıp, dilediğiniz şekli vererek servis yapın.