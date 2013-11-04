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Susamlı Köfte

Susamlı Köfte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur

Yeteri kadar ılık su

100 gram susam

2 adet soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı salça

Yarım demet maydanoz

Tuz

Kimyon

YAPILIŞI

Bulguru kapaklı derin bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Kapağını kapatın ve suyunu çekip, şişmesini bekleyin. Susamı bir tavada hafif pembeleşene kadar kavurun. Havanda dövün ve bulgurun içine katın. Sıvı yağı bir tavaya alıp, ince kıyılmış soğanı kavurun. Salça ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Bulgurun içine boşaltın ve malzemeler birbiriyle iyice özleşene kadar yoğurun. Kıyılmış maydanoz, tuz ve kimyon ilave edin. Tüm malzemeyi harmanlayıp, dilediğiniz şekli vererek servis yapın.
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