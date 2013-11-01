Süt Terbiyesinde Kuzu Eti

hazırlayıp, taze kekik ve defne yaprağı ile bağlayın. Tabağa alıp, kızartılmış patates dilimi ve kiraz domates ile servis yapın.

Derin bir kapta süt, sarımsak, zeytinyağı, defne yaprağı, kekik, karabiber ve pul biberi karıştırın. Etleri sosun içine atın ve karıştırıp, bir gece bu şekilde buzdolabında bekletin. Ertesi gün sosta beklemiş etleri, tereyağında yumuşayıp, pişene kadar kısık ateşte soteleyin. Tuzunu ekledikten sonra porsiyonluk olarak