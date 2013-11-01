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Sofra / Et Yemekleri / Süt Terbiyesinde Kuzu Eti

Süt Terbiyesinde Kuzu Eti

Süt Terbiyesinde Kuzu Eti
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı süt

750 gram kuşbaşı kuzu eti

3 diş dövülmüş sarımsak

5 çorba kaşığı zeytinyağı

4 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı kekik

Karabiber, pul biber

Eti kızartmak için:

1 çorba kaşığı tereyağı

Garnitür için:

Patates

kiraz domates

YAPILIŞI

Derin bir kapta süt, sarımsak, zeytinyağı, defne yaprağı, kekik, karabiber ve pul biberi karıştırın. Etleri sosun içine atın ve karıştırıp, bir gece bu şekilde buzdolabında bekletin. Ertesi gün sosta beklemiş etleri, tereyağında yumuşayıp, pişene kadar kısık ateşte soteleyin. Tuzunu ekledikten sonra porsiyonluk olarak
hazırlayıp, taze kekik ve defne yaprağı ile bağlayın. Tabağa alıp, kızartılmış patates dilimi ve kiraz domates ile servis yapın.
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