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Sofra / Et Yemekleri / Sütlü Fidoş

Sütlü Fidoş

Sütlü Fidoş
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
  • ELAZIĞ
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kıyma, 1 adet soğan

1 demet maydanoz, 500 gram patlıcan

2 adet domates, 3 adet sivri biber

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı salça

Bir buçuk su bardağı su

Tuz, toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Kıyma, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve toz kırmızıbiberi derin bir kaba alıp, yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde köfteler hazırlayın ve kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Patlıcanları alacalı soyup, yuvarlak dilimleyin ve acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Suyunu süzün ve elinizle sıkıp, kuruladıktan sonra kızgın sıvı yağda kızartın. Domatesi halka ve biberi de yarım parmak uzunluğunda doğrayın. Orta büyüklükte ısıya dayanıklı bir fırın kabının içine köfte, patlıcan, domates ve biber olacak şekilde dizin. Köfte ve sebzeler bitene kadar işleme devam edin. Tereyağı ve salçayı bir tavada, kısık ateşte şöyle bir çevirdikten sonra suyu ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra salçalı suyu yemeğin üzerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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