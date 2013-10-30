Sütlü Kutu Kebabı

Eti yarım su bardağı sütle birlikte bir kaba alın ve iyice karıştırdıktan sonra bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün eti süzün. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya tereyağını koyup, kızdırın. İçine eti katıp, hafif pembeleşene kadar kavurun. Yarım ay şeklinde doğranmış soğan, jülyen doğranmış kırmızı biber, toz şeker, tuz, karabiber ve kekik ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte arada bir karıştırarak, 15-20 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayın. Baton kek kalıbının içini 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile kremayı karıştırın ve tost ekmeklerinin iki tarafına hafifçe bu karışımdan sürün. Kalıbın taban ve kenar kısımlarına tost ekmeklerini yan yana dizin. İçine pişen eti doldurun ve üzerini tost ekmeği ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ekmek kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan servis tabağına çıkarın. Üzerini halka doğranmış kırmızı soğan, maydanoz ve kiraz domatesle süsleyip, sıcak olarak servis yapın.