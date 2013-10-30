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Sütlü Kutu Kebabı

Sütlü Kutu Kebabı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 kg kuzu veya dana kuşbaşı

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet iri boy soğan

2 adet kırmızı biber

1 çay kaşığı toz şeker

4 çorba kaşığı zeytinyağı

16 dilim tost ekmeği

2 çorba kaşığı krema

Tuz

karabiber

kekik



Üzerine:

Kırmızı soğan

maydanoz

kiraz

domates

YAPILIŞI

Eti yarım su bardağı sütle birlikte bir kaba alın ve iyice karıştırdıktan sonra bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün eti süzün. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya tereyağını koyup, kızdırın. İçine eti katıp, hafif pembeleşene kadar kavurun. Yarım ay şeklinde doğranmış soğan, jülyen doğranmış kırmızı biber, toz şeker, tuz, karabiber ve kekik ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte arada bir karıştırarak, 15-20 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayın. Baton kek kalıbının içini 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Kalan 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile kremayı karıştırın ve tost ekmeklerinin iki tarafına hafifçe bu karışımdan sürün. Kalıbın taban ve kenar kısımlarına tost ekmeklerini yan yana dizin. İçine pişen eti doldurun ve üzerini tost ekmeği ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ekmek kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan servis tabağına çıkarın. Üzerini halka doğranmış kırmızı soğan, maydanoz ve kiraz domatesle süsleyip, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tarifte ıspanak yerine semizotu da kullanabilirsiniz.
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