Taç Pirzola

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İki ayrı bütün pirzola kalemlerinin aralarını bıçak yardımıyla hafifçe kesin. Daha sonra bütün pirzolayı el ile bitiştirip son iki kalemi ip yardımıyla bağlayın. Kalan pirzolayı da aynı şekilde hazırlayın. Sos malzemelerini karıştırıp pirzolaları iyice ovun. Sıcak su konulmuş büyükçe iki tencereye 1'er tabak oturtup ocağa alın. Suya temas etmeyecek ve buharda 4 saat pişecek şekilde pirzolaları yerleştirip kapakları kapatın. 4 saat boyunca suyunu kontrol ederek en kısık ateşte benmari usulü pişirin.