Taç Pirzola

Sofra Tarifi
MALZEMELER
16 kalemlik 2 ayrı bütün kuzu pirzola
SOSU İÇİN:
1 çorba kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber, pul biber
toz kırmızıbiber
1/2 su bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
İki ayrı bütün pirzola kalemlerinin aralarını bıçak yardımıyla hafifçe kesin. Daha sonra bütün pirzolayı el ile bitiştirip son iki kalemi ip yardımıyla bağlayın. Kalan pirzolayı da aynı şekilde hazırlayın. Sos malzemelerini karıştırıp pirzolaları iyice ovun. Sıcak su konulmuş büyükçe iki tencereye 1'er tabak oturtup ocağa alın. Suya temas etmeyecek ve buharda 4 saat pişecek şekilde pirzolaları yerleştirip kapakları kapatın. 4 saat boyunca suyunu kontrol ederek en kısık ateşte benmari usulü pişirin.