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Sofra Et Yemekleri Tarator ve narlı salata eşliğinde peynirli havuç köftesi

Tarator ve narlı salata eşliğinde peynirli havuç köftesi

Tarator ve narlı salata eşliğinde peynirli havuç köftesi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAVUÇ KÖFTESİ İÇİN



350 gram havuç



1 yemek kaşığı zeytinyağı



1 adet yumurta



150 gram Hatay sıkma peyniri



100 gram sürk peyniri



1 adet küçük boy soğan



5 dilim taze ekmek içi



Bir tutam tarçın



1 çay kaşığı nane



50 gram parmesan peyniri



1 yemek kaşığı un



Yarım demet kıyılmış maydanoz



1 çay kaşığı tuz, karabiber



TEPSİ İÇİN



2 yemek kaşığı un



KIZARTMAK İÇİN



4 yemek kaşığı zeytinyağı



TARATOR İÇİN



2 dilim bayat ekmek



4 diş sarımsak



2 yemek kaşığı nar ekşisi



10 adet ceviz içi



1 çay kaşığı tuz



5 yemek kaşık zeytinyağı



NARLI SALATA İÇİN



2 adet havuç



1 paket bebek roka



Yarım nar



3 yemek kaşığı zeytinyağı



1 yemek kaşığı nar ekşisi



Yarım limon



1 çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

Havuç köftesi için havuçları soyun. Zeytinyağı ve tuz ile harmanlayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra derin bir kaseye rendeleyin. Üzerine yumurta, rendelenmiş peynir çeşitleri, rendelenmiş soğan, kabukları alınıp ufalanmış taze ekmek içi, tarçın, nane, un, maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizle şekil verin. Unlanmış tepsiye alıp, üzerlerine biraz un serpin. En az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Kızgın sıvıyağda kızartıp kağıt havlu üzerine çıkarın.

Tarator için bayat ekmeği ıslatın, iyice sıkıp ufalayın. Bir kasede dövülmüş sarmısak, nar ekşisi, dövülmüş ceviz, zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırın veya blenderden geçirin. Üzerini streç film ile kapatarak servis yapana kadar bekletin.

Salata için havuçları sebze soyacağı ile şeritler halinde dilimleyin. Roka yaprakları ve narla harmanlayın. Ayrı bir yerde zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu tel çırpıcı ile çırpıp salatanın üzerine gezdirin.

Havuç köftelerini servis tabağına alın. Yanına narlı salatayı yerleştirin. Taratorla birlikte servis yapın.

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