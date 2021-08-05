Tarator ve narlı salata eşliğinde peynirli havuç köftesi

Havuç köftesi için havuçları soyun. Zeytinyağı ve tuz ile harmanlayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra derin bir kaseye rendeleyin. Üzerine yumurta, rendelenmiş peynir çeşitleri, rendelenmiş soğan, kabukları alınıp ufalanmış taze ekmek içi, tarçın, nane, un, maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizle şekil verin. Unlanmış tepsiye alıp, üzerlerine biraz un serpin. En az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Kızgın sıvıyağda kızartıp kağıt havlu üzerine çıkarın.

Tarator için bayat ekmeği ıslatın, iyice sıkıp ufalayın. Bir kasede dövülmüş sarmısak, nar ekşisi, dövülmüş ceviz, zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırın veya blenderden geçirin. Üzerini streç film ile kapatarak servis yapana kadar bekletin.

Salata için havuçları sebze soyacağı ile şeritler halinde dilimleyin. Roka yaprakları ve narla harmanlayın. Ayrı bir yerde zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu tel çırpıcı ile çırpıp salatanın üzerine gezdirin.

Havuç köftelerini servis tabağına alın. Yanına narlı salatayı yerleştirin. Taratorla birlikte servis yapın.