Tarator ve narlı salata eşliğinde peynirli havuç köftesi

HAVUÇ KÖFTESİ İÇİN
350 gram havuç
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet yumurta
150 gram Hatay sıkma peyniri
100 gram sürk peyniri
1 adet küçük boy soğan
5 dilim taze ekmek içi
Bir tutam tarçın
1 çay kaşığı nane
50 gram parmesan peyniri
1 yemek kaşığı un
Yarım demet kıyılmış maydanoz
1 çay kaşığı tuz, karabiber
TEPSİ İÇİN
2 yemek kaşığı un
KIZARTMAK İÇİN
4 yemek kaşığı zeytinyağı
TARATOR İÇİN
2 dilim bayat ekmek
4 diş sarımsak
2 yemek kaşığı nar ekşisi
10 adet ceviz içi
1 çay kaşığı tuz
5 yemek kaşık zeytinyağı
NARLI SALATA İÇİN
2 adet havuç
1 paket bebek roka
Yarım nar
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım limon
1 çay kaşığı tuz
Havuç köftesi için havuçları soyun. Zeytinyağı ve tuz ile harmanlayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin.
Ilındıktan sonra derin bir kaseye rendeleyin. Üzerine yumurta, rendelenmiş peynir çeşitleri, rendelenmiş soğan, kabukları alınıp ufalanmış taze ekmek içi, tarçın, nane, un, maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizle şekil verin. Unlanmış tepsiye alıp, üzerlerine biraz un serpin. En az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Kızgın sıvıyağda kızartıp kağıt havlu üzerine çıkarın.
Tarator için bayat ekmeği ıslatın, iyice sıkıp ufalayın. Bir kasede dövülmüş sarmısak, nar ekşisi, dövülmüş ceviz, zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırın veya blenderden geçirin. Üzerini streç film ile kapatarak servis yapana kadar bekletin.
Salata için havuçları sebze soyacağı ile şeritler halinde dilimleyin. Roka yaprakları ve narla harmanlayın. Ayrı bir yerde zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu tel çırpıcı ile çırpıp salatanın üzerine gezdirin.
Havuç köftelerini servis tabağına alın. Yanına narlı salatayı yerleştirin. Taratorla birlikte servis yapın.