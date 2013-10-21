Tarçınlı ve Kuşüzümlü Parça Et

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram kuşbaşı kuzu eti
1 çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı kuşüzümü
1 adet küçük boy soğan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kırmızıbiber
2’şer adet sivri biber ve domates
Tuz, karabiber, pulbiber
YAPILIŞI
Eti suyunu salıp, çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ayrı bir tencerede kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. İçine halka doğranmış sivri biber ve kırmızıbiber ilave edin. Kısık ateşte 1-2 dakika çevirdikten sonra et, tarçın, sıcak suda 10 dakika bekletip, süzdüğünüz kuş üzümü ve kabukları soyulup küp doğranmış domatesi katın. 2 dakika daha bu şeklide pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın ve baharatlarını ilave edin. Karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.