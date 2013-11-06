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Tatlı Et

Tatlı Et
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 parça kuzu gerdan

4 çorba kaşığı tereyağı

3 adet soğan

4 çorba kaşığı üzüm pekmezi

2 su bardağı ılık su

Yenibahar

Tarçın

Tuz

YAPILIŞI

Eti yıkayıp suyunu süzün. Bir tavaya aldığınız tereyağını eritip her et parçasını önlü arkalı kızartın. Aynı tavaya yemeklik doğradığınız soğanı koyup pembeleşene dek kavurun. Pekmezi suda eritin. Gerdanları tencereye alın. Üzerine soğan ve pekmezi ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kaynamaya başlayınca kapağını kapatın ve kısık ateşte etler iyice yumuşayana dek yaklaşık 1-1.5 saat pişirin. Üzerine yenibahar ve tarçın serperek servis yapın.
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