Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti yıkayıp suyunu süzün. Bir tavaya aldığınız tereyağını eritip her et parçasını önlü arkalı kızartın. Aynı tavaya yemeklik doğradığınız soğanı koyup pembeleşene dek kavurun. Pekmezi suda eritin. Gerdanları tencereye alın. Üzerine soğan ve pekmezi ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kaynamaya başlayınca kapağını kapatın ve kısık ateşte etler iyice yumuşayana dek yaklaşık 1-1.5 saat pişirin. Üzerine yenibahar ve tarçın serperek servis yapın.