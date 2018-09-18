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Taze Sarımsaklı Patatesli Kuzu Eti

Taze Sarımsaklı Patatesli Kuzu Eti
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dal taze sarımsak

500 gram kuşbaşı kuzu eti

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

500 gram arpacık soğan

1 su bardağı sıcak su

6-7 adet taze patates

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1/2 çay kaşığı rendelenmiş muskat

tuz

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alıp, eti ilave edin ve rengi dönene dek kavurun. Temizlenmiş arpacık soğan ve 3 dal irice doğranmış taze sarmısak ekleyip bir iki çevirin. Su ilave edip, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte et yumuşayana dek pişirin. Yıkanıp kurulanmış kabuklu taze patates, zencefil, muskat, kimyon ve tuz ekleyip patates yumuşayana dek pişirin. Servis tabaklarına alıp, üzerilerine kıyılmış 1 dal sarımsağı serpiştirin ve servis yapın.
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