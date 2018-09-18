Taze Sarımsaklı Patatesli Kuzu Eti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alıp, eti ilave edin ve rengi dönene dek kavurun. Temizlenmiş arpacık soğan ve 3 dal irice doğranmış taze sarmısak ekleyip bir iki çevirin. Su ilave edip, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte et yumuşayana dek pişirin. Yıkanıp kurulanmış kabuklu taze patates, zencefil, muskat, kimyon ve tuz ekleyip patates yumuşayana dek pişirin. Servis tabaklarına alıp, üzerilerine kıyılmış 1 dal sarımsağı serpiştirin ve servis yapın.