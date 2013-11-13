Teriyaki Soslu Biftek

Sofra Tarifi

360 gram biftek 160 gram kaşar peyniri Bir tutam tuz Bir tutam karabiber Servis için: 4 çorba kaşığı teriyaki sos Mevsim sebzeleri

YAPILIŞI

Bifteği 4 eşit parçaya kesin. Döverek yufka inceliğinde biftek elde edin. Kaşar peynirini parmak kalınlığında kesin. Bifteklerin ortalarına koyup, sarın. Açılmaması için çöp şişle tutturun. Tuz ve karabiber serpip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 4 dakika pişirin. Teriyaki sos ve mevsim sebzeleriyle servis yapın. Teriyaki sos: Soya sosu, ketçap, toz şeker, elma suyu ve karabiber 10-15 dakika kaynatılır. Mısır nişastası eklenip ocaktan alınır. Teriyaki sos, yoğun kıvamlı, tatlı-ekşi bir sos çeşididir. Teriyaki sosu marketlerden temin edebilirsiniz.