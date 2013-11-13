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Sofra / Et Yemekleri / Teriyaki Soslu Biftek

Teriyaki Soslu Biftek

Teriyaki Soslu Biftek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Japon Mutfağı
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

360 gram biftek

160 gram kaşar peyniri

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Servis için:

4 çorba kaşığı teriyaki sos

Mevsim sebzeleri

YAPILIŞI

Bifteği 4 eşit parçaya kesin. Döverek yufka inceliğinde biftek elde edin. Kaşar peynirini parmak kalınlığında kesin. Bifteklerin ortalarına koyup, sarın. Açılmaması için çöp şişle tutturun. Tuz ve karabiber serpip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 4 dakika pişirin. Teriyaki sos ve mevsim sebzeleriyle servis yapın. Teriyaki sos: Soya sosu, ketçap, toz şeker, elma suyu ve karabiber 10-15 dakika kaynatılır. Mısır nişastası eklenip ocaktan alınır. Teriyaki sos, yoğun kıvamlı, tatlı-ekşi bir sos çeşididir. Teriyaki sosu marketlerden temin edebilirsiniz.
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