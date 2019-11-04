Terkib-i çeşidiye tarifi

Eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Bal ve nar ekşisini 1 su bardağı ılık suda karıştırıp ete ekleyin. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak suyla tamamlayın. Yumuşayana dek (gerekirse su ekleyerek) pişirin. Kıymaya tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Bademleri kaynayan suya atıp birkaç dakika bekletin. Süzüp soğuk sudan geçirin ve kabuklarını soyun. Kuruladıktan sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kısık ateşte renkleri değişene dek kavurun. Kayısıları ikiye kesin. Et yumuşayınca köfteleri ve bademleri ekleyin. 10 dakika pişirip kayısı ve erik ekleyin. Suyu azalmışsa ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Elmaların kabuklarını soyup dilimleyin. Kayısılar yarı yarıya yumuşayınca tencereye katın. Nişastayı yarım su bardağı ılık su ve gülsuyu karışımında açıp elmalar yumuşayınca yemeğe katın. 5 dakika pişirip ocaktan alın.