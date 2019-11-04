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Sofra / Et Yemekleri / Terkib-i çeşidiye tarifi

Terkib-i çeşidiye tarifi

Terkib-i çeşidiye tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet kuru kayısı



10 adet kuru siyah erik



2 adet sert kırmızı elma



600 gram kuşbaşından daha büyük doğranmış kuzu eti



1'er çorba kaşığı bal ve nar ekşisi



Yeteri kadar su



200 gram kıyma



Yarım su bardağı tatlı badem



2 çay kaşığı nişasta



1 çay kaşığı gülsuyu



Yeteri kadar su



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Bal ve nar ekşisini 1 su bardağı ılık suda karıştırıp ete ekleyin. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak suyla tamamlayın. Yumuşayana dek (gerekirse su ekleyerek) pişirin. Kıymaya tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Hazırladığınız harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Bademleri kaynayan suya atıp birkaç dakika bekletin. Süzüp soğuk sudan geçirin ve kabuklarını soyun. Kuruladıktan sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kısık ateşte renkleri değişene dek kavurun. Kayısıları ikiye kesin. Et yumuşayınca köfteleri ve bademleri ekleyin. 10 dakika pişirip kayısı ve erik ekleyin. Suyu azalmışsa ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Elmaların kabuklarını soyup dilimleyin. Kayısılar yarı yarıya yumuşayınca tencereye katın. Nişastayı yarım su bardağı ılık su ve gülsuyu karışımında açıp elmalar yumuşayınca yemeğe katın. 5 dakika pişirip ocaktan alın.

PÜF NOKTASI

Terkib-i çeşidiye meyveli yemek yönünden çok zengin olan Osmanlı Mutfağı’nın en sevilen tariflerinden biridir.
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