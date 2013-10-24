DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Terkib-i Çesiddiye

Terkib-i Çesiddiye

Terkib-i Çesiddiye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram kemikli kuzu eti

5 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı bal

1 su bardağı ılık su

150 gram kuzu kıyma

Yarım su bardağı badem

100 gram kuru erik

100 gram kuru kayısı

2 adet sert kırmızı elma

1 tatlı kaşığı nişasta

1 kahve fincanı gül suyu, tuz

YAPILIŞI

Nar ekşisi, bal ve suyu bir kasede iyice karıştırın. Eti tencereye alıp, kapağını kapatın. Et suyunu ve yağını salınca kapağını açın ve çevirerek kavurun. Üzerine nar ekşili karışımı ilave edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte (suyu azalırsa sıcak su ekleyerek) 40 dakika pişirin. Diğer taraftan tuz ekleyip yoğurduğunuz kıymadan, fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Bademleri kaynar suya atıp 15 dakika bekletin. Sudan alıp, kabuklarını soyun ve ikiye bölün. Kuru eriklerin çekirdeklerini çıkarıp ikiye bölün. 40 dakikanın sonunda et yumuşamaya başlayınca, önce köfteleri ve bademi, 15 dakika sonra erik, kayısı ve dilim elmaları tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp 20 dakika daha pişirin. Nişastayı gülsuyu ile açın. Ocaktan almadan önce tencereye katın. Karıştırıp bir taşım kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kuzu Etli Bozbaş
Kuzu Etli Bozbaş
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Zeytinli Mantar Sote Eşliğinde Zeytinli Köfte
Zeytinli Mantar Sote Eşliğinde Zeytinli Köfte
Zeytinli Güveç
Zeytinli Güveç
Hurmalı Kuzu Eti
Hurmalı Kuzu Eti
Yenidünya Kebabı
Yenidünya Kebabı
Soğanlı Yahni
Soğanlı Yahni

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN