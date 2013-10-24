Terkib-i Çesiddiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nar ekşisi, bal ve suyu bir kasede iyice karıştırın. Eti tencereye alıp, kapağını kapatın. Et suyunu ve yağını salınca kapağını açın ve çevirerek kavurun. Üzerine nar ekşili karışımı ilave edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte (suyu azalırsa sıcak su ekleyerek) 40 dakika pişirin. Diğer taraftan tuz ekleyip yoğurduğunuz kıymadan, fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Bademleri kaynar suya atıp 15 dakika bekletin. Sudan alıp, kabuklarını soyun ve ikiye bölün. Kuru eriklerin çekirdeklerini çıkarıp ikiye bölün. 40 dakikanın sonunda et yumuşamaya başlayınca, önce köfteleri ve bademi, 15 dakika sonra erik, kayısı ve dilim elmaları tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayıp 20 dakika daha pişirin. Nişastayı gülsuyu ile açın. Ocaktan almadan önce tencereye katın. Karıştırıp bir taşım kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.