DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Tire köftesi tarifi

Tire köftesi tarifi

Sofralarınıza çok yakışacak tire köftesi tarifi
Tire köftesi tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram az yağlı kıyma (dana



boşluğu etinden ve 2 kez çekilmiş)



3 adet orta boy tırnaklı pide



1 tatlı kaşığı tuz



Sos için:



3 çorba kaşığı tereyağı



3 adet domates, 2 diş sarmısak



1 çorba kaşığı domates salçası



1 tatlı kaşığı biber salçası



2 su bardağı su


YAPILIŞI

Kıymaya tuz ilave edip iyice yoğurun. Streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında dinlendirin. Ertesi gün yeniden çekip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp 12 cm uzunluğunda ve parmak kalınlığında köfteler hazırlayın. İnce şişlere sarıp mangal ateşinde ya da ızgarada pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın. Sos için 1 çorba kaşığı tereyağı, rendelenmiş domates, dövülmüş sarmısak, domates salçası, biber salçası ve suyu karıştırarak 5 dakika pişirin. Ayrı bir yerde pideleri 3 cm uzunluğunda dilimleyip, kalan 2 çorba kaşığı tereyağında kızartın. Pideleri alıp, aynı tereyağında soğuyan köfteleri kızartın. Pideleri servis tabağına yerleştirin. Üzerine köfteleri dizip, sos gezdirin. Köfteyi kızarttığınız mtereyağını üzerine gezdirip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Domates kebabı tarifi
Domates kebabı tarifi
Terkib-i çeşidiye tarifi
Terkib-i çeşidiye tarifi
Meyveli kuzu gerdan tarifi
Meyveli kuzu gerdan tarifi
Hünkar beğendili lazanya tarifi
Hünkar beğendili lazanya tarifi
Kıymalı ve bulgurlu kırmızı biber dolması tarifi
Kıymalı ve bulgurlu kırmızı biber dolması tarifi
Sakatat güzellemesi tarifi
Sakatat güzellemesi tarifi
İşkembe schnıtzel tarifi
İşkembe schnıtzel tarifi
Yürek kavurma tarifi
Yürek kavurma tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN