Tire köftesi tarifi

Kıymaya tuz ilave edip iyice yoğurun. Streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında dinlendirin. Ertesi gün yeniden çekip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp 12 cm uzunluğunda ve parmak kalınlığında köfteler hazırlayın. İnce şişlere sarıp mangal ateşinde ya da ızgarada pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın. Sos için 1 çorba kaşığı tereyağı, rendelenmiş domates, dövülmüş sarmısak, domates salçası, biber salçası ve suyu karıştırarak 5 dakika pişirin. Ayrı bir yerde pideleri 3 cm uzunluğunda dilimleyip, kalan 2 çorba kaşığı tereyağında kızartın. Pideleri alıp, aynı tereyağında soğuyan köfteleri kızartın. Pideleri servis tabağına yerleştirin. Üzerine köfteleri dizip, sos gezdirin. Köfteyi kızarttığınız mtereyağını üzerine gezdirip servis yapın.