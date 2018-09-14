Üryanı Erikli Kuzu Kol Tandır ve Zerdeçallı Kayısılı Bayram Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuzu kolu ısıya dayanıklı vakumlu poşetlere yerleştirin. Büyük döküm bir tencereye su koyup kaynatın. Poşetleri yerleştirip, kısık ateşte 6-8 saat pişirin.Tencereden alıp, poşetlerden çıkarın ve büyük bir fırın tepsisine alın. Erikleri ilave edip harmanlayın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1 saat pişirin. Eti fırın kabından başka bir kaba aktarın. Fırın kabının altında birinken et suyuna tereyağı ve siyez unu ilave edip ocakta karıştırarak bir iki çevirin. Sosu servis sırasında etin üzerine gezdirmek üzere kenara alın. Pilav için sade yağı tavaya alıp, kayısıları ilave edin ve ara sıra karıştırarak kavurun. 1 çay bardağı tavuk suyu ekleyip, kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Zereşki bir kaba alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar ılık su ilave edin ve 1 saat dinlendirin. Sürenin sonunda suyunu süzüp kenara alın. Bademi bir kaba alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin ve 12 saat dinlendirin. Suyunu süzüp kabuklarını temizleyin ve kenara alın. Pirinci süzgece alıp, sudan geçirin ve suyunu süzün. Suyu pilav tenceresine alıp ısıtın. Kalan tavuk suyu ekleyip karıştırın. Tereyağı, zerdeçal, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Pirinç ekleyip, kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp, üzerine mutfak havlusu kapatın ve demlenmeye bırakın. Kayısı, zereşk, badem, kıyılmış dereotu ve soğan ilave edip harmanlayın. Pilavı geniş bir tepsiye alın. Ortasına eti yerleştirip sosu etin üzerine gezdirin ve servis yapın.