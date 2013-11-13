Yedi Baharlı Köfte

kağıt havlu üzerine çıkarın. 5 dakika bekletip servis tabağına alın.Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın ve

ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Üzerine zeytinyağı, sumak, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Köfteyle birlikte servis yapın.

Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz, biber salçası, su, tuz ve tüm baharatları ekleyip iyice yoğurun. Harçtan mandalinadan biraz daha küçük parçalar koparın ve yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için