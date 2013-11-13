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Yedi Baharlı Köfte

Yedi Baharlı Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kıyma

1 adet soğan

2 dilim bayat ekmek içi

5-6 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası

2 çorba kaşığı su

Birer tutam karabiber

pul biber

kekik

kimyon

kişniş

yenibahar

tarçın

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Servis için:

4 adet kırmızı soğan

6 dal maydanoz

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı sumak

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz, biber salçası, su, tuz ve tüm baharatları ekleyip iyice yoğurun. Harçtan mandalinadan biraz daha küçük parçalar koparın ve yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için
kağıt havlu üzerine çıkarın. 5 dakika bekletip servis tabağına alın.Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın ve
ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Üzerine zeytinyağı, sumak, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Köfteyle birlikte servis yapın.

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