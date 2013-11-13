Yedi Baharlı Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kıyma
1 adet soğan
2 dilim bayat ekmek içi
5-6 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası
2 çorba kaşığı su
Birer tutam karabiber
pul biber
kekik
kimyon
kişniş
yenibahar
tarçın
Tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Servis için:
4 adet kırmızı soğan
6 dal maydanoz
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı sumak
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz, biber salçası, su, tuz ve tüm baharatları ekleyip iyice yoğurun. Harçtan mandalinadan biraz daha küçük parçalar koparın ve yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için
kağıt havlu üzerine çıkarın. 5 dakika bekletip servis tabağına alın.Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın ve
ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Üzerine zeytinyağı, sumak, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Köfteyle birlikte servis yapın.