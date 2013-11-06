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Yedi Baharlı Kuzu Budu

Yedi Baharlı Kuzu Budu
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kuzu budu

(tencereye sığacak şekilde kesilmiş)

2 dal iri kıyılmış taze biberiye

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber,

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 kahve fincanı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

6 diş sarımsak

1 adet soğan

2 adet sivri biber

Bir buçuk çay bardağı soğuk su

Tuz

YAPILIŞI

1 kuzu budunun her tarafını baharat, zeytinyağı, limon suyu, 3 diş ince kıyılmış sarımsak ve tuzla birlikte iyice ovun. Soğan ve sivri biberi irice doğrayıp Olivin Düdüklü Tencere'ye yerleştirin. Kalan 3 diş sarımsağı bütün olarak üzerine ekleyin. Kuzu budunu harcın üzerine yerleştirin. Suyu tencereye ekleyip, kapağını kapatın. 2 Yüksek ateşte, Düdüklü Tencere'nin 2'nci kademe ayarında
buhar çıkana dek pişirin. Buhar çıkmaya başlayınca ocağı orta ateşe getirip, 35-40 dakika pişirin. Ocağı kapatıp, tencereyi buhar tahliye ayarına getirin. Tüm buharı boşalttıktan sonra kapağı açın ve yemeği servis tabağına alın.
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