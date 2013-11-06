Yedi Baharlı Kuzu Budu

buhar çıkana dek pişirin. Buhar çıkmaya başlayınca ocağı orta ateşe getirip, 35-40 dakika pişirin. Ocağı kapatıp, tencereyi buhar tahliye ayarına getirin. Tüm buharı boşalttıktan sonra kapağı açın ve yemeği servis tabağına alın.

1 kuzu budunun her tarafını baharat, zeytinyağı, limon suyu, 3 diş ince kıyılmış sarımsak ve tuzla birlikte iyice ovun. Soğan ve sivri biberi irice doğrayıp Olivin Düdüklü Tencere'ye yerleştirin. Kalan 3 diş sarımsağı bütün olarak üzerine ekleyin. Kuzu budunu harcın üzerine yerleştirin. Suyu tencereye ekleyip, kapağını kapatın. 2 Yüksek ateşte, Düdüklü Tencere'nin 2'nci kademe ayarında