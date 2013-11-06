Yedi Baharlı Kuzu Budu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet kuzu budu
(tencereye sığacak şekilde kesilmiş)
2 dal iri kıyılmış taze biberiye
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber,
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı tarçın
1 kahve fincanı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
6 diş sarımsak
1 adet soğan
2 adet sivri biber
Bir buçuk çay bardağı soğuk su
Tuz
YAPILIŞI
1 kuzu budunun her tarafını baharat, zeytinyağı, limon suyu, 3 diş ince kıyılmış sarımsak ve tuzla birlikte iyice ovun. Soğan ve sivri biberi irice doğrayıp Olivin Düdüklü Tencere'ye yerleştirin. Kalan 3 diş sarımsağı bütün olarak üzerine ekleyin. Kuzu budunu harcın üzerine yerleştirin. Suyu tencereye ekleyip, kapağını kapatın. 2 Yüksek ateşte, Düdüklü Tencere'nin 2'nci kademe ayarında
buhar çıkana dek pişirin. Buhar çıkmaya başlayınca ocağı orta ateşe getirip, 35-40 dakika pişirin. Ocağı kapatıp, tencereyi buhar tahliye ayarına getirin. Tüm buharı boşalttıktan sonra kapağı açın ve yemeği servis tabağına alın.