Yenidünya Kebabı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yenidünyaları iyice yıkayın. Ortalarından ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkarın. Kıymaları derin bir kaba alın. Üzerine sarımsak, baharat ve tuz ilave ederek iyice yoğurun. Harçtan küçük parçalar alıp, elinizde yuvarlayın ve ikiye ayırdığınız yenidünyaların arasına yerleştirin. Aralarda boşluk kalmayacak şekilde fırın kabına dizin. Sıvı yağ ve nar ekşisini karıştırıp üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri iyice kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız kebapları sıcak olarak servis yapın.