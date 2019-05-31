Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte Tarifi

Kıymaları derin bir kaseye alın. İnce kıyılmış biberleri, nane, maydanoz ve zeytini ilave edin. Sarımsak, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve streç filme sarıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Yufkayı düz bir zemine serin ve kıymalı iç harcı bir ucuna boydan boya koyun. Daha sonra rulo yapın ve 3 cm eninde kesin. Izgarada veya yapışmaz yüzeyli bir tavada az yağ ile kızartın. Sıcak olarak ızgara sebzelerle servis yapın.