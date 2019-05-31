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Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte Tarifi

Afyon yöresinden çok farklı bir tarif: Yufkaya sarılı zeytinli köfte! Akşam yemeklerinde sofranıza lezzet katacak müthiş bir tat. Peki yufkaya sarılı zeytinli köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram dana kıyma



400 gram kuzu kıyma



1 adet taze yufka



1 adet kırmızı biber



1 adet dolmalık biber



3 dal taze nane, 5-6 dal maydanoz



150 gram kırık zeytin



1 diş dövülmüş sarmısak



Tuz, karabiber, pulbiber



Servis için: Domates ve biber



Kızartmak için: Sıvıyağ


YAPILIŞI

Kıymaları derin bir kaseye alın. İnce kıyılmış biberleri, nane, maydanoz ve zeytini ilave edin. Sarımsak, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve streç filme sarıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Yufkayı düz bir zemine serin ve kıymalı iç harcı bir ucuna boydan boya koyun. Daha sonra rulo yapın ve 3 cm eninde kesin. Izgarada veya yapışmaz yüzeyli bir tavada az yağ ile kızartın. Sıcak olarak ızgara sebzelerle servis yapın.

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