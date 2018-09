Yumurtalı Çıtır Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte harcını hazırlamak için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp yoğurun. 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Dinlenen kıymayı 2 adet pişirme kağıdının arasına yerleştirip, oklava yardımı ile 1/2 cm kalınlığında açın. Açtığınız kıymayı 8 parça olacak şekilde kareler halinde kesin. Parçaları elinize alıp her birinin ortasına bir adet soyulmuş yumurta yerleştirerek kapatın. Yumurtalar tamamen kaplandıktan sonra yuvarlayıp şekil verin ve kenara alın. Yağı kızartma tenceresine alıp ısıtın. Panellemek için panko, tuz ve karabiberi karıştırın. Yumurtaları derin bir kapta iyice çırpın. 1 adet köfteyi önce yumurtaya, ardından pankoya, ardından tekrar yumurtaya ve son olarak pankoya batırıp hiç bekletmeden kızgın yağa atın. Her tarafının eşit pişmesi için kevgir yardımı ile arada bir çevirin. Her bir köfte için aynı işlemi yapın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 5 dakika bekletip servis yapın.