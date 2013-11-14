Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı nohut
250 gram kuşbaşı koyun eti
Yuvarlama hamuru için:
1 su bardağı pirinç
125 gram yağsız kıyma
2 çorba kaşığı irmik
1 adet soğan
Tuz
karabiber
Sosu için:
250 gram yoğurt
1 çorba kaşığı un
1 adet yumurta
Üzerine:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı nane
YAPILIŞI
Pirinci nişastası gidene kadar yıkayıp süzün. Tuz, karabiber, üzerini geçecek kadar suyla ıslanmış irmik, kıyma ve soğanı ekleyin. Kıyma makinesinden malzemeyi iki kez çekin ya da mutfak robotundan geçirin. Köfte hamurundan küçük parçalar koparıp, rulolar yapın ve bundan da nohut büyüklüğünde
köfteler hazırlayın (bu arada elinizi sıvı yağ ya da su ile ıslatın). Su dolu bir tencerenin üzerine süzgeç
koyup, köfteleri süzgece yerleştirin. Üzerini örterek, su buharında 10 dakika haşlayın. Et ve akşamdan
ıslatılmış nohudu 5-6 su bardağı suda haşlayın. Bu arada sosu için yoğurt, un, yumurtayı karıştırıp hafif ısıtın. Köfteleri de etli suya atıp, 1-2 taşım kaynatın. Yoğurtlu karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin. Kaynamaya başlar başlamaz tencereyi ocaktan alın. Üzerine tereyağında kavrulmuş nane gezdirip servis yapın.