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Sofra / Et Yemekleri / Yuvarlama

Yuvarlama

Yuvarlama
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı nohut

250 gram kuşbaşı koyun eti

Yuvarlama hamuru için:

1 su bardağı pirinç

125 gram yağsız kıyma

2 çorba kaşığı irmik

1 adet soğan

Tuz

karabiber

Sosu için:

250 gram yoğurt

1 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı nane

YAPILIŞI

Pirinci nişastası gidene kadar yıkayıp süzün. Tuz, karabiber, üzerini geçecek kadar suyla ıslanmış irmik, kıyma ve soğanı ekleyin. Kıyma makinesinden malzemeyi iki kez çekin ya da mutfak robotundan geçirin. Köfte hamurundan küçük parçalar koparıp, rulolar yapın ve bundan da nohut büyüklüğünde
köfteler hazırlayın (bu arada elinizi sıvı yağ ya da su ile ıslatın). Su dolu bir tencerenin üzerine süzgeç
koyup, köfteleri süzgece yerleştirin. Üzerini örterek, su buharında 10 dakika haşlayın. Et ve akşamdan
ıslatılmış nohudu 5-6 su bardağı suda haşlayın. Bu arada sosu için yoğurt, un, yumurtayı karıştırıp hafif ısıtın. Köfteleri de etli suya atıp, 1-2 taşım kaynatın. Yoğurtlu karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin. Kaynamaya başlar başlamaz tencereyi ocaktan alın. Üzerine tereyağında kavrulmuş nane gezdirip servis yapın.
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