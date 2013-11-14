köfteler hazırlayın (bu arada elinizi sıvı yağ ya da su ile ıslatın). Su dolu bir tencerenin üzerine süzgeç

koyup, köfteleri süzgece yerleştirin. Üzerini örterek, su buharında 10 dakika haşlayın. Et ve akşamdan

ıslatılmış nohudu 5-6 su bardağı suda haşlayın. Bu arada sosu için yoğurt, un, yumurtayı karıştırıp hafif ısıtın. Köfteleri de etli suya atıp, 1-2 taşım kaynatın. Yoğurtlu karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin. Kaynamaya başlar başlamaz tencereyi ocaktan alın. Üzerine tereyağında kavrulmuş nane gezdirip servis yapın.

Pirinci nişastası gidene kadar yıkayıp süzün. Tuz, karabiber, üzerini geçecek kadar suyla ıslanmış irmik, kıyma ve soğanı ekleyin. Kıyma makinesinden malzemeyi iki kez çekin ya da mutfak robotundan geçirin. Köfte hamurundan küçük parçalar koparıp, rulolar yapın ve bundan da nohut büyüklüğünde