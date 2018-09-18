Zerdeçallı Ravioli

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ravioli hamuru için unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtaları içine kırın. Zerdeçal, zeytinyağı, su ve tuz ekleyip karıştırın. Sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. İç malzeme için ıspanak, fesleğen yaprakları, ceviz, kabukları soyulmuş sarmısak ve rendelenmiş eski kaşar peynirini mutfak robotuna alıp kontrol ederek çekmeye başlayın. Hafifçe ezilmeye başladığında zeytinyağını azar azar ekleyip mutfak robotuyla çekmeye devam edin. Tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin. Malzemeye lor peynirini de ekleyip iyice karıştırın. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırıp yuvarlayın. 1 parçasını mantı hamuru inceliğinde açın. Üzerine hamurun etrafında 1 parmak boşluk bırakarak aralıklı olarak 1 çay kaşığı iç malzemeden yerleştirin. Diğer bezeyi de aynı incelikte açıp hamurun üzerine kapatın. İç malzemesinin yerlerini belirlemek için kenarlarına elinizle hafifçe bastırın. Dikdörtgen bir kalıp veya tırtıklı hamur ruleti ile ravioli'leri kesin. Daha sonra kaynar suda 4-5 dakika pişirin. Suyunu süzüp servis tabağına alın. İri kıyılmış cevizi zeytinyağında hafifçe kavurun ve ravioli'nin üzerine gezdirin. Taze kekikle süsleyerek servis yapın.