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Sofra / Et Yemekleri / Zerdeçallı Ravioli

Zerdeçallı Ravioli

Zerdeçallı Ravioli
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2 tatlı kaşığı toz zerdeçal

2 su bardağı un

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı su

2 çay kaşığı tuz



IÇ MALZEME İÇİN:

400 gram ıspanak

1 demet fesleğen

1/2 su bardağı ceviz içi

3 diş sarımsak

1/2 su bardağı ince rendelenmiş eski kaşar peyniri

200 gram lor peyniri

1/2 su bardağı zeytinyağı



ÜZERİ İÇİN:

1/2 su bardağı ufalanmış ceviz içi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

taze kekik

YAPILIŞI

Ravioli hamuru için unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtaları içine kırın. Zerdeçal, zeytinyağı, su ve tuz ekleyip karıştırın. Sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. İç malzeme için ıspanak, fesleğen yaprakları, ceviz, kabukları soyulmuş sarmısak ve rendelenmiş eski kaşar peynirini mutfak robotuna alıp kontrol ederek çekmeye başlayın. Hafifçe ezilmeye başladığında zeytinyağını azar azar ekleyip mutfak robotuyla çekmeye devam edin. Tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekin. Malzemeye lor peynirini de ekleyip iyice karıştırın. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırıp yuvarlayın. 1 parçasını mantı hamuru inceliğinde açın. Üzerine hamurun etrafında 1 parmak boşluk bırakarak aralıklı olarak 1 çay kaşığı iç malzemeden yerleştirin. Diğer bezeyi de aynı incelikte açıp hamurun üzerine kapatın. İç malzemesinin yerlerini belirlemek için kenarlarına elinizle hafifçe bastırın. Dikdörtgen bir kalıp veya tırtıklı hamur ruleti ile ravioli'leri kesin. Daha sonra kaynar suda 4-5 dakika pişirin. Suyunu süzüp servis tabağına alın. İri kıyılmış cevizi zeytinyağında hafifçe kavurun ve ravioli'nin üzerine gezdirin. Taze kekikle süsleyerek servis yapın.
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