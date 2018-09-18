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Zerdeçallı ve Antepfıstıklı Hindi

Zerdeçallı ve Antepfıstıklı Hindi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı toz zerdeçal

750 gram hindi but eti

1/2 su bardağı zeytinyağı

2'şer adet kırmızı ve sarı dolmalık biber

1 çay bardağı antepfıstığı içi

tuz, karabiber



SÜSLEMEK İÇİN: Frenk maydanozu

YAPILIŞI

Hindİ etini kuşbaşı doğrayın. 2 çorba kaşığı zeytinyağı büyük bir kaseye alın. Zerdeçal ekleyip iyice karıştırın. Karışıma hindi ekleyip harmanlayın. Kabın üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında 3-4 saat bekletin. Biberlerin sap ve çekirdeklerini temizleyip ince jülyen doğrayın ve kenara alın. Eti geniş bir tavaya alıp orta ateşte suyunu salıp çekene dek pişirin. Ocağı kısıp yumuşayana kadar pişirin ve tuz ekleyin. Kalan zeytinyağını başka bir tavaya alıp biberleri hafifçe yumuşayana kadar soteleyin. Eti büyük bir servis tabağına alıp üzerine biberleri ekleyin. Antep fıstıklarını aynı tavada kavurup üzerine serpin. Taze çekilmiş karabiber serpin ve frenk maydanozu ile süsleyerek servis yapın.
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