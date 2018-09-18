Zerdeçallı ve Antepfıstıklı Hindi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hindİ etini kuşbaşı doğrayın. 2 çorba kaşığı zeytinyağı büyük bir kaseye alın. Zerdeçal ekleyip iyice karıştırın. Karışıma hindi ekleyip harmanlayın. Kabın üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında 3-4 saat bekletin. Biberlerin sap ve çekirdeklerini temizleyip ince jülyen doğrayın ve kenara alın. Eti geniş bir tavaya alıp orta ateşte suyunu salıp çekene dek pişirin. Ocağı kısıp yumuşayana kadar pişirin ve tuz ekleyin. Kalan zeytinyağını başka bir tavaya alıp biberleri hafifçe yumuşayana kadar soteleyin. Eti büyük bir servis tabağına alıp üzerine biberleri ekleyin. Antep fıstıklarını aynı tavada kavurup üzerine serpin. Taze çekilmiş karabiber serpin ve frenk maydanozu ile süsleyerek servis yapın.