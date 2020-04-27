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Sofra Et Yemekleri Zülbiye

Zülbiye

Zülbiye
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı nohut



Yeteri kadar su



Yarım kg parça dana eti



500 gram arpacık soğan



2 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı salça



1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden bol tuzlu su ile ıslatın. Ertesi gün iyice yıkayıp yeniden tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde eti, suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun. Yarım çay bardağı sıcak su ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Arpacık soğanları ayrı bir tencereye alın. Tereyağı ekleyip, soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Salça ilave edip karıştırın. Nohut ve nohudun haşlama suyundan 1 su bardağı ekleyin. Ardından et, kimyon ve tuz ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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