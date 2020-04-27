Nohudu bir gece önceden bol tuzlu su ile ıslatın. Ertesi gün iyice yıkayıp yeniden tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde eti, suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun. Yarım çay bardağı sıcak su ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Arpacık soğanları ayrı bir tencereye alın. Tereyağı ekleyip, soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Salça ilave edip karıştırın. Nohut ve nohudun haşlama suyundan 1 su bardağı ekleyin. Ardından et, kimyon ve tuz ilave edin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.