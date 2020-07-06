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Sofra Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar Amarantlı kırmızı fasulyeli brownie

Amarantlı kırmızı fasulyeli brownie

Amarantlı kırmızı fasulyeli brownie
  • 10 Kişilik
  • Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 yemek kaşığı amarant tohumu



400 gram haşlanmış kırmızı fasulye



1 yemek kaşığı siyah granül kahve



2 yemek kaşığı vanilya



5 adet oda ısısında yumurta



100 gram oda ısısında tereyağı



1 su bardağından bir parmak eksik



toz şeker



50 gram kakao



1 çay kaşığı kabartma tozu


YAPILIŞI

Amarantı bir kaba alıp üzerini iki parmak geçecek kadar kaynar su ilave edin ve orta ateşte yumuşayana kadar haşlayın. Soğuması için süzgece alın. Kırmızı fasulyeyi mutfak robotundan geçirip püre haline getirin. Daha sonra geniş bir kaba alın. Üzerine kahve, vanilya ve 1 adet yumurta ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Başka bir kapta tereyağı ve toz şekeri iyice çırpın.

Kalan yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Amarant, fasulyeli karışım, kakao ve kabartma tozunu ilave edip pürüzsüz olana dek iyice karıştırın.

Karışımı yağlanmış orta boy yuvarlak kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin. Dilimleyip dilediğiniz şekilde süsleyerek ılık veya soğuk olarak servis yapın.

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