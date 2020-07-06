Amarantlı kırmızı fasulyeli brownie

Amarantı bir kaba alıp üzerini iki parmak geçecek kadar kaynar su ilave edin ve orta ateşte yumuşayana kadar haşlayın. Soğuması için süzgece alın. Kırmızı fasulyeyi mutfak robotundan geçirip püre haline getirin. Daha sonra geniş bir kaba alın. Üzerine kahve, vanilya ve 1 adet yumurta ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Başka bir kapta tereyağı ve toz şekeri iyice çırpın.

Kalan yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Amarant, fasulyeli karışım, kakao ve kabartma tozunu ilave edip pürüzsüz olana dek iyice karıştırın.

Karışımı yağlanmış orta boy yuvarlak kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin. Dilimleyip dilediğiniz şekilde süsleyerek ılık veya soğuk olarak servis yapın.