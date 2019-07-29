DETAYLI ARA
Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Avokado Soslu Sebze Cipsi Tarifi

Avokado Soslu Sebze Cipsi Tarifi

Sıcak günlerin tadını, kendi yaptığınız yemeklerle donattığınız şık sofralarda, hoş sohbetler eşliğinde çıkarmak isterseniz, Elif Korkmazel’in pratik ve hafif tariflerini deneyebilirsiniz…
Avokado Soslu Sebze Cipsi Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2'şer adet kabak, patlıcan,



havuç ve patates



Avokadolu dip sos için:



1 adet olgunlaşmış avokado



Yarım çay bardağı zeytinyağı



Yarım çay bardağı limon suyu



3 dal kıyılmış taze soğan



2 diş sarmısak, 8-10 dal dereotu



5-6 dal nane, tuz



Zerdeçallı sos için:



4 çorba kaşığı zeytinyağı



Bir tutam zerdeçal



Tuz, pulbiber


YAPILIŞI

Sebzeleri halka şeklinde doğrayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Avokado sos için iri doğranmış avokado, yarım çay bardağı zeytinyağı, limon suyu, taze soğan, sarmısak, dereotu, nane ve tuzu blenderden geçirin. 4 çorba kaşığı zeytinyağı, zerdeçal ve pulbiberi karıştırın. Kızaran sebzelerin üzerine zerdeçallı sosu gezdirin ve avokadolu sos ile birlikte servis yapın

Bunları da Denemek İster misiniz?
Meyveli Katmer
Meyveli Katmer
Sarmısaklı Zeytin Piyazı
Sarmısaklı Zeytin Piyazı
Kuşkonmazlı Terin
Kuşkonmazlı Terin
Sebzeli Omlet
Sebzeli Omlet
Zeytinli Ekmekçikler
Zeytinli Ekmekçikler
Pastırmalı Bohçalar
Pastırmalı Bohçalar
Patlıcan Kayganası
Patlıcan Kayganası
Fırında Tatlı Patates (hasselback)
Fırında Tatlı Patates (hasselback)

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN