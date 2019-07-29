Avokado Soslu Sebze Cipsi Tarifi

2'şer adet kabak, patlıcan,
havuç ve patates
Avokadolu dip sos için:
1 adet olgunlaşmış avokado
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı limon suyu
3 dal kıyılmış taze soğan
2 diş sarmısak, 8-10 dal dereotu
5-6 dal nane, tuz
Zerdeçallı sos için:
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Bir tutam zerdeçal
Tuz, pulbiber
Sebzeleri halka şeklinde doğrayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Avokado sos için iri doğranmış avokado, yarım çay bardağı zeytinyağı, limon suyu, taze soğan, sarmısak, dereotu, nane ve tuzu blenderden geçirin. 4 çorba kaşığı zeytinyağı, zerdeçal ve pulbiberi karıştırın. Kızaran sebzelerin üzerine zerdeçallı sosu gezdirin ve avokadolu sos ile birlikte servis yapın