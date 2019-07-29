Avokado Soslu Sebze Cipsi Tarifi

Sebzeleri halka şeklinde doğrayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Avokado sos için iri doğranmış avokado, yarım çay bardağı zeytinyağı, limon suyu, taze soğan, sarmısak, dereotu, nane ve tuzu blenderden geçirin. 4 çorba kaşığı zeytinyağı, zerdeçal ve pulbiberi karıştırın. Kızaran sebzelerin üzerine zerdeçallı sosu gezdirin ve avokadolu sos ile birlikte servis yapın