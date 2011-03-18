Ciabatta (Terlik Ekmek)

DERİN bir kasede mayayı süte karıştırın. Kremsi kıvam alana kadar, yaklaşık 10 dakika bekletin. Suyu, yağı ve poolish'i ekleyin, iyice harmanlanana kadar karıştırın (karıştırma aparatı ile). Unu ve tuzu kaseye ekleyin, 2- 3 dakika karıştırın. Miksere hamur karıştırma aparatını takın ve düşük hızda 2 dakika, daha sonra orta hızda 2 dakika kadar yoğurun. İyice unlanmış yüzeye hamuru tersyüz edin ve biraz yoğurun. Hamur ipeksi, esnek, elastik ve nemli olana kadar mümkün olduğunca az un ekleyin. Hamuru, yağlanmış kaseye yerleştirin. Streç film ile kaplayın ve iki misli olana dek, 1.5 saat kadar kabarmaya bırakın. İyi unlanmış yüzeyde hamuru 4 eşit parçaya kesin. Parçaları silindir biçimine getirmek için yuvarlayın ve her birini 25 cm x 10 cm ölçüsünde dikdörtgen şekline getirerek streç film ile kaplayın. Uzun ve geniş olmasını sağlamak için parmaklarınızla bastırarak yayın. Her somunu, ek yeri yukarı gelecek şekilde, parşömen kağıdına veya yağ geçirmez kağıda yerleştirin. Somunları parmak uçlarınızla kuvvetlice bastırarak çukurlaştırın ki, fazla kabarma yapmasın. Nemli havlularla gevşek şekilde hamuru kaplayın ve 1.5-2 saat arasında, şişkince olana kadar kabarmaya bırakın. Somunlar yassı ve kesinlikle ümit vaat edici gözükmeyecektir fakat fırında daha fazla kabaracakları için vazgeçmeyin! Pişirmeden 30 dakika önce, fırını 200 derecede ısıtın. Pişirme kağıdını bolca unlayın (kağıdınız yoksa tepsinizi unlayın). Somunları kağıtların üzerine koyup, un serpin. Eğer hamur biraz yapışırsa, nazikçe hamuru kağıttan ayırın ve 20-25 dakika pişirin. Fırının içine, su dolu küçük kaseyi yerleştirin, buhar somunları kabuklaştıracaktır. Fırın telinde soğumaya bırakın.

Ekşi maya tabir edilen bu maya, Ciabatta yapılmadan 1 gün önce hazırlanmalıdır.

Poolish yapımı: Tüm malzemeyi karıştırın. Üstünü örterek 1 gün bekletin.

Malzemeler: 3 gram taze maya,360 ml su ,340 gram un.