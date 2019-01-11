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Çıtır kalamar

Çıtır kalamar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram kalamar

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tozşeker

1 çay kaşığı tuz

2 şişe sade maden suyu

2 su bardağı mısır unu

2 adet yumurta

KIZARTMAK IÇIN: Ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Kalamarları tozşeker, tuz ve karbonatla birlikte geniş bir kaba alın. Tozşeker ve tuz eriyene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Kalamarların üzerini geçecek kadar maden suyu ekleyin. Kabın üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında 1 gece dinlendirin. Dinlenen kalamarları süzün. Önce mısır ununa, ardından çırpılmış yumurtaya ve tekrar mısır ununa bulayın. Bol kızgın yağda her iki taraflarını iyice kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 5 dakika beklettikten sonra sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kızartma yaparken, pişen kalamarları tavadan aldıktan sonra her seferinde tavadaki yağda kalan parçaları delikli bir kepçe yardımı ile temizleyin.
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