Çıtır kalamar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kalamarları tozşeker, tuz ve karbonatla birlikte geniş bir kaba alın. Tozşeker ve tuz eriyene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Kalamarların üzerini geçecek kadar maden suyu ekleyin. Kabın üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında 1 gece dinlendirin. Dinlenen kalamarları süzün. Önce mısır ununa, ardından çırpılmış yumurtaya ve tekrar mısır ununa bulayın. Bol kızgın yağda her iki taraflarını iyice kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 5 dakika beklettikten sonra sıcak servis yapın.