Dolgulu Pane Yumurta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
7 adet yumurta
1/2 su bardağı un
2 su bardağı galeta unu
Kreması için :
1 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 çorba kaşığı krem peynir
2 çorba kaşığı hardal
2'şer dal taze soğan maydanoz,dereotu
fesleğen, biberiye
Tuz, karabiber
Kızartmak için : Sıvıyağ ve zentiyağı
YAPILIŞI
6 adet yumurtayı katı olacak şekilde haşlayın ve soğuk suda beklettikten sonra kabuklarını soyun. Yumurtaları uzunlamasına ortadan ikiye bölün ve sarılarını dikkatlice çıkartın. Bir kaba aldığınız yumurta sarılarının üzerine yeşillikler hariç tüm krema malzemesini ekleyip iyice karıştırın. Yeşillikleri ince kıyıp karışıma ekleyin. Daha sonra bir sıkma torbasına alıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. 3 farklı kasenin içine ayrı ayrı un, galeta unu ve 1 adet çırpılmış yumurtayı koyun. İkiye bölünmüş haşlanmış yumurtaları önce una, ardından yumurtaya, tekrar una, tekrar yumurtaya ve en son galeta ununa bulayarak kızgın yağda kızartın. Kızaran yumurtaların fazla yağını alıp soğuması için kenara alın. Dolapta beklettiğiniz dolguyu sıkma torbası ile yumurta panelerinin üzerine sıkın. Taze otlarla süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Ev yapımı galeta unu yapmak için kalan bayat ekmekleri atmayıp biriktirin. İnce dilimler halinde kestiğiniz ekmekleri bir fırın tepsisine yayıp, 80-100 derecede ısıtılmış fırında 1 saat kadar kurutun. Kurutup soğuttuğunuz ekmeklerin içine sarımsak tozu, kimyon, karabiber, toz kırmızıbiber ekleyip mutfak robotunda un haline gelene kadar çekin. Temiz bir kavanoza alıp buzdolabında saklayın. Süzme yoğurdunuz çok sulu olursa karışımı sulandıracaktır, bu durumda krem peynir oranını artırarak karışımın daha katı olmasını sağlayabilirsiniz. Paneleme işlemini yaparken yumurtaları eliniz yerine bir kaşık yardımı ile yapın. Elinizi kullanırsanız karışımlar üst üste birikebileceğinden pane katmanları olması gereken kıvamda olmayabilir.