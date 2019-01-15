Dolgulu Pane Yumurta

Sofra Tarifi

MALZEMELER 7 adet yumurta



1/2 su bardağı un



2 su bardağı galeta unu







Kreması için :







1 çorba kaşığı süzme yoğurt



1 çorba kaşığı krem peynir



2 çorba kaşığı hardal



2'şer dal taze soğan maydanoz,dereotu



fesleğen, biberiye



Tuz, karabiber



Kızartmak için : Sıvıyağ ve zentiyağı

YAPILIŞI 6 adet yumurtayı katı olacak şekilde haşlayın ve soğuk suda beklettikten sonra kabuklarını soyun. Yumurtaları uzunlamasına ortadan ikiye bölün ve sarılarını dikkatlice çıkartın. Bir kaba aldığınız yumurta sarılarının üzerine yeşillikler hariç tüm krema malzemesini ekleyip iyice karıştırın. Yeşillikleri ince kıyıp karışıma ekleyin. Daha sonra bir sıkma torbasına alıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. 3 farklı kasenin içine ayrı ayrı un, galeta unu ve 1 adet çırpılmış yumurtayı koyun. İkiye bölünmüş haşlanmış yumurtaları önce una, ardından yumurtaya, tekrar una, tekrar yumurtaya ve en son galeta ununa bulayarak kızgın yağda kızartın. Kızaran yumurtaların fazla yağını alıp soğuması için kenara alın. Dolapta beklettiğiniz dolguyu sıkma torbası ile yumurta panelerinin üzerine sıkın. Taze otlarla süsleyerek servis yapın.