Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
1.5 su bardağı kuru dut
2 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tozşeker
Üzeri için : Ceviz
YAPILIŞI
Dutların saplarını ayıklayıp 10 dakika sıcak suda bekletin. Tavayı ocağa koyup tereyağını eritin. Suyunu süzdüğünüz dutları ekleyip kavurun. 2-3 dakika kavurduktan sonra tozşeker ekleyip karıştırın. Bir iki kez çevirip çırpılmış yumurtaları ekleyin. Yumurtalar piştikten sonra ocaktan alıp cevizle süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dut çullaması Erzurum ve çevresine ait bir tariftir. • Karadeniz bölgesine ait bir tarif alan kaygananın geçmişi Osmanlı Mutfağı’na dayanır.