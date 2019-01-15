Dut Çullaması

Sofra Tarifi

3 adet yumurta 1.5 su bardağı kuru dut 2 çorba kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı tozşeker Üzeri için : Ceviz

YAPILIŞI

Dutların saplarını ayıklayıp 10 dakika sıcak suda bekletin. Tavayı ocağa koyup tereyağını eritin. Suyunu süzdüğünüz dutları ekleyip kavurun. 2-3 dakika kavurduktan sonra tozşeker ekleyip karıştırın. Bir iki kez çevirip çırpılmış yumurtaları ekleyin. Yumurtalar piştikten sonra ocaktan alıp cevizle süsleyerek servis yapın.