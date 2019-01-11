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Ekmek çanağında kavurmalı yumurta

Ekmek çanağında kavurmalı yumurta
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yumurta

6 dilim tost ekmeği

300 gram kavurma

Tuz, karabiber



ÜZERI IÇIN:

İnce kıyılmış maydanoz


YAPILIŞI

Tost ekmeklerini bir kase yardımıyla yuvarlak şekilde kesin. Daha sonra bir merdane yardımıyla inceltin ve muffin kalıplarına yerleştirin. Hepsinin içine 1 çorba kaşığı kavurma koyun. En son her birinin üzerine de 1'er adet yumurta kırıp tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumurtalar pişene kadar tutun. Fırından çıkarıp ince kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak olarak servis yapın

Instagram takipçilerinden tarif: SEVILAY CENGIZ @renklitarifler

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