Ekmek çanağında kavurmalı yumurta

Tost ekmeklerini bir kase yardımıyla yuvarlak şekilde kesin. Daha sonra bir merdane yardımıyla inceltin ve muffin kalıplarına yerleştirin. Hepsinin içine 1 çorba kaşığı kavurma koyun. En son her birinin üzerine de 1'er adet yumurta kırıp tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumurtalar pişene kadar tutun. Fırından çıkarıp ince kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak olarak servis yapın

Instagram takipçilerinden tarif: SEVILAY CENGIZ @renklitarifler