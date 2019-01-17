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Ev Yapımı Sandviç

Ev Yapımı Sandviç
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Ekmek için:



6-7 su bardağı un,

1 paket kuru maya

2 çorba kaşığı tozşeker,

1 su bardağı süt

1 su bardağı su,

3 adet yumurta

125 gram eritilip ılıtılmış tereyağı

1/2 çay bardağı zeytinyağı,

1 çorba kaşığı tuz

YAPILIŞI

Ekmek için unu yoğurma kabına alıp, üzerine kalan malzemeyi ilave edin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek 10 dakika yoğurun. Üzerini streç filmle kaplayıp, 40-45 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda iyice kabaran hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde yuvarlayın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Sandviçleri enlemesine, tam olarak birbirinden ayrılmayacak şekilde ortadan ikiye kesin. Aralarına dilimlenmiş peynir, halka doğranmış domates, ve marul yaprağı yerleştirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sandviçleri istediğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz ekmeklerin içine labne peyniri, hardal, reçel ve salça da sürebilirsiniz.
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