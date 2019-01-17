Ev Yapımı Sandviç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ekmek için unu yoğurma kabına alıp, üzerine kalan malzemeyi ilave edin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek 10 dakika yoğurun. Üzerini streç filmle kaplayıp, 40-45 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda iyice kabaran hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde yuvarlayın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Sandviçleri enlemesine, tam olarak birbirinden ayrılmayacak şekilde ortadan ikiye kesin. Aralarına dilimlenmiş peynir, halka doğranmış domates, ve marul yaprağı yerleştirip servis yapın.