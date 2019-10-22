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Ev yapımı soğan halkası tarifi

Çıtır çıtır kızarmış soğan halkaları, hamburger yanında en güzel giden atıştırmalıklardan olabilir. Soslara bandıra bandıra yemeyi sevdiğimiz soğan halkasını püf noktalarıyla evde hazırlamaya ne dersiniz? Kolay tarifiyle ev yapımı soğan halkası tarifi
Ev yapımı soğan halkası tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı, Ekonomik Tarif, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy beyaz soğan



Bir buçuk su bardağı un



Yarım paket kabartma tozu



2 şişe soda



1 tatlı kaşığı tuz



Kızartmak için:



1 su bardağı zeytinyağı


YAPILIŞI

Orta boy şekli düzgün beyaz soğanları 1'er cm'lik dilimler halinde kesip kurulayın. Derin bir cam kaseye un, tuz, kabartma tozu ve sodayı koyup tel çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın. Soğan halkalarını karışıma batırıp kızgın zeytinyağında, her iki tarafları da 2'şer dakika pişecek şekilde iyice kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını alın. Sıcak olarak servis edin.

PÜF NOKTASI

Soğan halkaları uzun süre beklediğinde çıtırlığını kaybedip söneceğinden, yemeden hemen önce hazırlamanızda fayda var.
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