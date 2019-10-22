Ev yapımı soğan halkası tarifi

Orta boy şekli düzgün beyaz soğanları 1'er cm'lik dilimler halinde kesip kurulayın. Derin bir cam kaseye un, tuz, kabartma tozu ve sodayı koyup tel çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın. Soğan halkalarını karışıma batırıp kızgın zeytinyağında, her iki tarafları da 2'şer dakika pişecek şekilde iyice kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını alın. Sıcak olarak servis edin.