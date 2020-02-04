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Fırında bayat simitli sebzeli omlet

Çaya eşlik eden simit, kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezidir. Peki bayat simitleri nasıl değerlendirebiliriz ? Cevabı tarifimizde...
Fırında bayat simitli sebzeli omlet
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bayat simit



2 su bardağı süt, 6 adet yumurta



1 çorba kaşığı zeytinyağı



1 çay bardağı ufalanmış keçi peyniri



4-5 adet kurutulmuş domates



5-6 çiçek hafif haşlanmış brokoli



Tuz, karabiber



Üzeri için: Yarım rendelenmiş havuç


YAPILIŞI

Simidi dilimleyip, sütle ıslatın ve 5 dakika dinlendirin. Sonra simit parçalarını sütten süzerek çıkarıp bir kaba alın. Kalan sütü büyük bir kaseye aktarın. Yumurtaları sütün bulunduğu kaba kırıp çırpın. Üzerine zeytinyağı, peynir, ıslatılıp küp doğranmış kurutulmuş domates, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Fırına dayanıklı orta boy bir kabı veya tavayı yağlayıp, simitleri yerleştirin. Üzerine omlet karışımını döküp, brokoli serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından alıp, üzerine havuç serpiştirin ve sıcak olarak servis yapın.

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