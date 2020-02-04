Fırında bayat simitli sebzeli omlet

Çaya eşlik eden simit, kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezidir. Peki bayat simitleri nasıl değerlendirebiliriz ? Cevabı tarifimizde...
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Ev Yapımı
Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet bayat simit
2 su bardağı süt, 6 adet yumurta
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı ufalanmış keçi peyniri
4-5 adet kurutulmuş domates
5-6 çiçek hafif haşlanmış brokoli
Tuz, karabiber
Üzeri için: Yarım rendelenmiş havuç
YAPILIŞI
Simidi dilimleyip, sütle ıslatın ve 5 dakika dinlendirin. Sonra simit parçalarını sütten süzerek çıkarıp bir kaba alın. Kalan sütü büyük bir kaseye aktarın. Yumurtaları sütün bulunduğu kaba kırıp çırpın. Üzerine zeytinyağı, peynir, ıslatılıp küp doğranmış kurutulmuş domates, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Fırına dayanıklı orta boy bir kabı veya tavayı yağlayıp, simitleri yerleştirin. Üzerine omlet karışımını döküp, brokoli serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından alıp, üzerine havuç serpiştirin ve sıcak olarak servis yapın.