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Ispanaklı ve Lor Peynirli Pide

Ispanaklı ve Lor Peynirli Pide
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

500 gram un

Aldığı kadar su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/4 paket (1 paket 42 gram)

yaşmaya

Tuz

İç malzeme için:

250 gram ıspanak yaprağı

Bir buçuk su bardağı lor

peyniri

Tuz, karabiber, pul biber

Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Öncelikle hamur için derin bir kaba 1 çay bardağı su, toz şeker, bir tutam tuz ve mayayı koyun. Maya eriyene dek karıştırın ve üzerine unu ekleyin. Azar azar su ilave ederken bir yandan da yoğurarak kulak memesinden daha sert bir hamur hazırlayın. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 1 saat mayalanmaya bırakın. iğer taraftan iç malzeme için kıyılmış ıspanağın içine lor peyniri, tuz, karabiber ve pul biber katıp, karıştırın. Mayalanan hamuru tekrar yoğurun ve hamurdan iri mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. Unlanmış tezgahta merdane yardımıyla bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açın. Orta kısmına ıspanaklı karışımdan koyun ve her iki kenarını ortada birleştirip, kapalı pide şekli verin. Beze ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Pideleri yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra pidenin kenar kısımlarına tereyağı sürün ve sıcak olarak servis yapın.
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