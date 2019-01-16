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Ispanaklı yumurta

Ispanaklı yumurta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta,

1/2 kg ıspanak

5 çorba kaşığı sıvıyağ,

1 adet soğan

Tuz, karabiber, pulbiber

YAPILIŞI

Ispanakları yıkayıp sularını iyice süzün. Kurulayıp ince kıyın ve kenara alın. Yemeklik doğranmış soğanı geniş bir tavaya aldığınız sıvıyağda kavurun. Üzerine parça parça (tavaya koyduğunuz kısım söndükçe) ıspanağı ilave edin. Tuzunu ayarlayın ve ıspanak pişene dek arada bir karıştırarak kavurun. Daha sonra ıspanağı yuvalar halinde açıp, ortalarına yumurtaları kırın. Üzerine karabiber ve pulbiber ekleyip pişirin.
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