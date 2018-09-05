Kabak Mücverli Sandviç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru domatesli sos için, domatesleri sıcak suda yarım saat bekletip suyunu iyice süzün. Bıçakla ince olacak şekilde kıyın. Bir kaseye alıp üzerine sarımsak, nane, frenk soğanı, tuzlu yoğurt, ceviz ve labne peynirini ekleyip iyice karıştırın. Mücver için kabakları soyup rendeleyin. Suyunu iyice süzün ve geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş peynirleri, kıyılmış soğan ve dereotunu ilave edin. Yumurta, un galeta unu, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırın. Çok az zeytinyağı eklenip ısıtılmış tavaya 1 kaşık dolusu mücveri döküp iki taraflı kızartın. Harç bitene dek işleme devam edin. Pita ekmeklerini bir cep oluşturacak şekilde kesin. İçlerine kuru domatesli sosu sürün. Mücverleri, ince dilimlenmiş beyaz peynir ve mevsim yeşilliklerini yerleştirip servis yapın.