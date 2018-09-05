Kabak Mücverli Sandviç

Sofra Tarifi
MALZEMELER
MÜCVER İÇİN:
4 adet kabak
4 dal taze soğan
1 demet dereotu
50 gram rendelenmiş taze kaşar peyniri
50 gram rendelenmiş beyaz peynir
4 adet yumurta
1.5 çay bardağı un
1/2 çay bardağı galeta unu
Tuz, karabiber
KIZARTMAK İÇİN: Zeytinyağı
KURU DOMATESLİ SOS İÇİN:
10 adet kurutulmuş domates
1 diş ezilmiş sarımsak
4 dal kıyılmış nane
6 dal kıyılmış frenk soğanı
5 çorba kaşığı tuzlu yoğurt
3 çorba kaşığı çekilmiş ceviz
2 çorba kaşığı labne peyniri
SANDVİÇ İÇİN:
8 adet pita ekmeği
8 dilim mücver
8 çorba kaşığı kuru domatesli sos
8 dilim beyaz peynir
Mevsim yeşillikler
YAPILIŞI
Kuru domatesli sos için, domatesleri sıcak suda yarım saat bekletip suyunu iyice süzün. Bıçakla ince olacak şekilde kıyın. Bir kaseye alıp üzerine sarımsak, nane, frenk soğanı, tuzlu yoğurt, ceviz ve labne peynirini ekleyip iyice karıştırın. Mücver için kabakları soyup rendeleyin. Suyunu iyice süzün ve geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş peynirleri, kıyılmış soğan ve dereotunu ilave edin. Yumurta, un galeta unu, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırın. Çok az zeytinyağı eklenip ısıtılmış tavaya 1 kaşık dolusu mücveri döküp iki taraflı kızartın. Harç bitene dek işleme devam edin. Pita ekmeklerini bir cep oluşturacak şekilde kesin. İçlerine kuru domatesli sosu sürün. Mücverleri, ince dilimlenmiş beyaz peynir ve mevsim yeşilliklerini yerleştirip servis yapın.