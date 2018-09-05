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Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Kabak Mücverli Sandviç

Kabak Mücverli Sandviç

Kabak Mücverli Sandviç
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Piknik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

MÜCVER İÇİN:

4 adet kabak

4 dal taze soğan

1 demet dereotu

50 gram rendelenmiş taze kaşar peyniri

50 gram rendelenmiş beyaz peynir

4 adet yumurta

1.5 çay bardağı un

1/2 çay bardağı galeta unu

Tuz, karabiber



KIZARTMAK İÇİN: Zeytinyağı



KURU DOMATESLİ SOS İÇİN:

10 adet kurutulmuş domates

1 diş ezilmiş sarımsak

4 dal kıyılmış nane

6 dal kıyılmış frenk soğanı

5 çorba kaşığı tuzlu yoğurt

3 çorba kaşığı çekilmiş ceviz

2 çorba kaşığı labne peyniri



SANDVİÇ İÇİN:

8 adet pita ekmeği

8 dilim mücver

8 çorba kaşığı kuru domatesli sos

8 dilim beyaz peynir

Mevsim yeşillikler

YAPILIŞI

Kuru domatesli sos için, domatesleri sıcak suda yarım saat bekletip suyunu iyice süzün. Bıçakla ince olacak şekilde kıyın. Bir kaseye alıp üzerine sarımsak, nane, frenk soğanı, tuzlu yoğurt, ceviz ve labne peynirini ekleyip iyice karıştırın. Mücver için kabakları soyup rendeleyin. Suyunu iyice süzün ve geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş peynirleri, kıyılmış soğan ve dereotunu ilave edin. Yumurta, un galeta unu, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırın. Çok az zeytinyağı eklenip ısıtılmış tavaya 1 kaşık dolusu mücveri döküp iki taraflı kızartın. Harç bitene dek işleme devam edin. Pita ekmeklerini bir cep oluşturacak şekilde kesin. İçlerine kuru domatesli sosu sürün. Mücverleri, ince dilimlenmiş beyaz peynir ve mevsim yeşilliklerini yerleştirip servis yapın.
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