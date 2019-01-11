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Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Kahvaltılık fit pizza

Kahvaltılık fit pizza

Kahvaltılık fit pizza
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 adet kabak

1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/4 su bardağı tam buğday unu, tuz

ÜZERI IÇIN:

2 çorba kaşığı domates salçası

4 çorba kaşığı su

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

2 çorba kaşığı lor peyniri

7-8 adet kiraz domates,

4-5 yaprak roka


YAPILIŞI

Kabakları rendeleyin. Suyunu sıkıp yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, un ve tuzla karıştırın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yuvarlak şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Tepsiyi fırından çıkartıp üzerine suyla karıştırdığınız salçayı sürün. Peynirleri serpip, domatesleri dizin. Yeniden fırına verip 10 dakika daha pişirin. Üzerine bolca roka koyarak sıcak servis yapın.

Instagram takipçilerimizden tarif: SERCAN ÇAM @sercancam_

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