Kahvaltılık fit pizza

2 adet yumurta
2 adet kabak
1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1/4 su bardağı tam buğday unu, tuz
ÜZERI IÇIN:
2 çorba kaşığı domates salçası
4 çorba kaşığı su
2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
2 çorba kaşığı lor peyniri
7-8 adet kiraz domates,
4-5 yaprak roka
Kabakları rendeleyin. Suyunu sıkıp yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, un ve tuzla karıştırın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yuvarlak şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Tepsiyi fırından çıkartıp üzerine suyla karıştırdığınız salçayı sürün. Peynirleri serpip, domatesleri dizin. Yeniden fırına verip 10 dakika daha pişirin. Üzerine bolca roka koyarak sıcak servis yapın.
Instagram takipçilerimizden tarif: SERCAN ÇAM @sercancam_