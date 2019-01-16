Sofra Tarifi
MALZEMELER
130 ml süt,
300 ml krema
3 çorba kaşığı tozşeker,
4 adet yumurta sarısı
Üzeri için: 1/2 çay bardağı tozşeker
YAPILIŞI
Süt, krema ve 1 çorba kaşığı tozşekeri tencereye alıp kaynatmadan ısıtın ve ocaktan alın. Ayrı bir yerde kalan tozşeker ile yumurta sarılarını yavaş yavaş çırpın. Sütlü karışımı yumurtaları karışımın üzerine dökerken bir yandan da sürekli çırpın. Küçük boy yuvarlak fırına dayanıklı bir kaba döküp, derin bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye fırın kabının yarısına gelecek kadar sıcak su koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra buzdolabında 3-4 saat dinlendirin. Servis etmeden önce üzerine tozşeker serpip pürmüz ile yakın. 5 dakika dinlendirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
-Krem brüle için yüksekliği fazla olmayan fırın kaplarını tercih edin. - Pürmüz kullanmıyorsanız fırınınızın ızgarasını 240 dereceye ayarlayın, iyice ısındığında krem brüle’nin üzerine toz şeker serpip, 5 dakika fırında tutarak üzerini yakın. - Krem brüle’nin üzerine kullanacağınız toz şekerin çok ince taneli olmasına dikkat edin.