Krem brüle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, krema ve 1 çorba kaşığı tozşekeri tencereye alıp kaynatmadan ısıtın ve ocaktan alın. Ayrı bir yerde kalan tozşeker ile yumurta sarılarını yavaş yavaş çırpın. Sütlü karışımı yumurtaları karışımın üzerine dökerken bir yandan da sürekli çırpın. Küçük boy yuvarlak fırına dayanıklı bir kaba döküp, derin bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye fırın kabının yarısına gelecek kadar sıcak su koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra buzdolabında 3-4 saat dinlendirin. Servis etmeden önce üzerine tozşeker serpip pürmüz ile yakın. 5 dakika dinlendirip servis yapın.