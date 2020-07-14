Kuruyemişli bar

Chia'yı 3 yemek kaşığı suda 20 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde keten tohumunu 3 yemek kaşığı suda 20 dakika dinlendirin. Yumurta aklarını tuzla birlikte iyice çırpın. Geniş bir kapta chia, keten tohumu, bal, Hindistan cevizi, pekmez ve yumurta akını karıştırın. Karışım iki parmak kalınlığında olacak şekilde pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine kaşığın tersiyle bastırarak yayın. Üzerine kaju fıstığı, fındık, badem ve Antep fıstığını serpiştirip bastırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırının ısısını 130 dereceye indirin. 45 dakika pişirip sürenin sonunda fırının kapağını açmadan soğumaya bırakın. Daha sonra fırından alıp üzerine susam serpin. Buzdolabında 1 saat dinlendirip dilimleyin.