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Sofra Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar Kuruyemişli bar

Kuruyemişli bar

Kuruyemişli bar
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 yemek kaşığı chia tohumu



1/4 su bardağı keten tohumu



2 adet yumurtanın akı



1 tutam tuz



4 yemek kaşığı bal



Yarım bu bardağı Hindistan cevizi



2 yemek kaşığı pekmez



ÜZERİ İÇİN: 1 su bardağı kaju fıstığı



1 su bardağı fındık



1 su bardağı badem



Yarım su bardağı Antep fıstığı



Yarım su bardağı susam


YAPILIŞI

Chia'yı 3 yemek kaşığı suda 20 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde keten tohumunu 3 yemek kaşığı suda 20 dakika dinlendirin. Yumurta aklarını tuzla birlikte iyice çırpın. Geniş bir kapta chia, keten tohumu, bal, Hindistan cevizi, pekmez ve yumurta akını karıştırın. Karışım iki parmak kalınlığında olacak şekilde pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine kaşığın tersiyle bastırarak yayın. Üzerine kaju fıstığı, fındık, badem ve Antep fıstığını serpiştirip bastırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırının ısısını 130 dereceye indirin. 45 dakika pişirip sürenin sonunda fırının kapağını açmadan soğumaya bırakın. Daha sonra fırından alıp üzerine susam serpin. Buzdolabında 1 saat dinlendirip dilimleyin.

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